Nova Launcher est sans aucun doute l’un des meilleurs lanceurs d’applications Android. Ce lanceur vétéran a jeté le version 7.0 Bêta dans le programme bêta de Google Play, dans lequel il reçoit un lifting bien mérité.

La principale nouveauté de Nova Launcher 7.0 Beta est qu’il est basé sur le dernier Launcher3 d’AOSP, donc renouveler l’apparence et les animations plus à jour. Profitez également de l’occasion pour introduire de nouvelles fonctions.

Animations et look frais

Nova Launcher est un excellent lanceur, bien que le temps ne soit pas perdu, comme toute autre application. Au fil du temps, Nova Launcher avait commencé à avoir un certain arrière-goût périmé, surtout si nous le comparons avec d’autres alternatives plus récentes. Cela change enfin dans Nova Launcher 7.

Comme l’annonce l’a dit, Nova Launcher 7 est renouvelé à l’intérieur et cela se voit à l’extérieur. La version 7 est basée sur le dernier AOSP Launcher3, dont il hérite d’un Dernier look et animations. Le changement est à la fois subtil et évident, s’appliquant à l’ensemble de l’application et inclut des changements importants tels que l’onglet pour ajouter des widgets-

Enregistrer l’APK

Pour de nombreuses versions maintenant, Nova Launcher vous permet de personnaliser les éléments qui apparaissent dans le menu contextuel en appuyant longuement sur une application. La dernière version ajoute l’enregistrement de l’APK, bien qu’elle ne soit pas activée par défaut.

Une fois ajouté, vous pouvez utiliser Nova Launcher pour enregistrer l’APK de n’importe quelle application que vous avez installé, sans avoir besoin d’utiliser une application supplémentaire. Lorsque vous utilisez ce menu, une application de gestion de fichiers est utilisée pour choisir où vous souhaitez enregistrer le fichier APK.

Plus de styles pour les dossiers

Les dernières versions de Nova Launcher comprenaient plusieurs formes supplémentaires pour les icônes adaptatives, mais les dossiers étaient toujours bloqués dans les mêmes suspects habituels. Nova Launcher 7 ajoute nouveaux styles pour les dossiers.

Plus précisément, vous avez deux styles de grille et deux styles de grille groupements d’icônes radiales, en plus des options qui existaient auparavant. De plus, les dossiers Nova ont des animations repensées et peuvent être paginés lorsqu’ils contiennent de nombreuses applications.

Plus de personnalisation dans la barre de recherche

La barre de recherche de Nova Launcher reçoit de nouvelles options de personnalisation, en plus de pouvoir être incluse au bas du tiroir de l’applicationalors qu’avant, il ne pouvait être qu’au sommet. Une autre section qui peut descendre est les onglets.

Ces nouvelles font partie de Nova Launcher 7 Bêta, bien qu’il ne semble toujours pas être distribué sur Google Play pour la plupart des utilisateurs. Si vous souhaitez tester la version avant tout le monde, vous pouvez télécharger la dernière version APK depuis APKMirror.

Via | Police Android