Google Play héberge des millions d’applications qui couvrent toutes les utilisations imaginables de nos petits ordinateurs de poche, même s’ils deviennent de plus en plus petits. Pour toute fonctionnalité que nous voulons exprimer, il existe des milliers d’alternatives mais certaines catégories ont des leaders plus localisés que d’autres.

Quand on parle de lanceurs personnalisables pour notre Android, Nova Launcher est le roi incontesté. Un lanceur non seulement polyvalent, mais qui intègre également de plus en plus de fonctionnalités et dispose d’une version gratuite et d’une version payante qui débloque toutes ses fonctionnalités. Et c’est précisément ce dernier, Nova Launcher Prime, qui est en vente sur Google Play à un prix vraiment incroyable.

Nova Launcher Prime à 0,59 euros

Nova Launcher est l’un des lanceurs Android les plus populaires ou des lanceurs tiers grâce aux nombreux éléments qu’il vous permet de modifier sur votre mobile. Par exemple, vous pouvez choisir comment ouvrir le tiroir d’applications, personnaliser la taille des icônes, masquer les applications du lanceur même si elles sont toujours installées, ou même choisir entre différentes méthodes pour éteindre l’écran de votre téléphone mobile.

En plus de cela, Nova Launcher vous permet d’ajouter plusieurs pages au dock ou à la barre inférieure, de modifier les grilles du bureau et du tiroir d’applications, ou d’activer ou de désactiver la barre de recherche dans le tiroir d’applications. Par procuration, vous pouvez même modifier les animations lors de l’ouverture des applications ou masquer l’horloge de la barre de notification.

Comme nous l’avons déjà dit, les fonctions de Nova Launcher varient en fonction de l’utilisateur ou de l’appareil et certaines ne sont déverrouillées que si nous sommes utilisateurs de la version Prime, la version payante. Mais nous avons de la chance car Nova Launcher Prime a baissé de prix pour Noël. S’il coûte généralement 5,25 euros, il est actuellement réduit à 0,59 euros. Un prix que vous ne pouvez pas manquer d’obtenir, nous vous assurons, le meilleur lanceur de tous les Android.

Nova Launcher Prime

