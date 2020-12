Achetez le meilleur lanceur pour Android pour très peu d’argent: Nova Launcher Prime est en vente à 59 cents.

Écrit par Christian Collado chez Launchers

Si vous n’avez pas le Version Pro du lanceur le plus populaire de l’histoire d’Android sur votre mobile, vous avez aujourd’hui une nouvelle opportunité de l’obtenir au prix le plus bas possible.

Et, comme le veut la tradition, l’entreprise derrière le populaire Lanceur Nova, il a décidé baisser le prix de l’édition «Prime» à la veille du jour de Noël.

De cette façon, Nova Launcher Prime peut être obtenu pour aussi peu que 59 cents ou 0,99 $, au lieu des 4,99 $ que l’application coûte normalement.

Nova Launcher Prime pour moins de 60 cents

Pendant des années, Nova Launcher est resté en première position du classement de popularité de Google Play dans les sections de lanceurs et personnalisation. Sa bonne réception par les utilisateurs est due à la options infinies offert par l’application, et le fait que être mis à jour plus ou moins fréquemment pour introduire les fonctions existantes dans les dernières versions d’Android.

La version Prime du lanceur nous permet déverrouiller les paramètres et fonctionnalités avancés, allant d’un plus grand nombre de gestes personnalisables, la possibilité de créer des groupes dans le tiroir d’applications ou d’en cacher des applications, et de nombreux autres utilitaires qui ne sont pas présents dans la version gratuite.

Pour seulement 59 cents, il est tout simplement impardonnable de laisser passer cette offre et de ne pas ajouter Nova Launcher Prime à notre collection d’applications achetées. Encore plus si vous avez un solde disponible dans Google Rewards, l’application Google pour gagner de l’argent