Le gestionnaire virtuel NTMobile, depuis un certain temps a mis à la disposition de ses clients malentendants ou visuels, l’offre téléphone mobile appelé Ensemble avec vous.

Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, NTMobile est un opérateur de réseau mobile virtuel appartenant à la société Nextus Telecom et actif sur le réseau 4G de Vodafone Italia. Découvrons maintenant les offres dédiées aux utilisateurs qui viennent d’être mentionnés.

NTMobile lance des offres avantageuses pour les utilisateurs aveugles et sourds

L’option tarifaire Together with You comprend un forfait comprenant minutes illimitées et SMS vers les 20 Giga du trafic de données pour la navigation sur Internet, au coût mensuel total de 6 euros. Il est à noter qu’actuellement aucune référence n’est faite aux éventuels frais d’activation de l’option tarifaire sur le site.

L’offre est proposée conformément à la résolution AGCOM no. 46/17 / CONS sur le thème «Mesures et dispositions spécifiques concernant des conditions économiques favorables, réservées à des catégories particulières de clients, pour les services de communications électroniques à partir d’emplacements fixes et mobiles». Pour profiter de l’offre à prix réduit, vous devez disposer d’une carte SIM NTMobile active. Vous devez appeler le Service client 404040, ou envoyez un e-mail à l’adresse e-mail admin@ntmobile.it en joignant le formulaire de demande d’activation approprié pour un nouveau numéro NTMobile et le formulaire de demande d’activation de l’offre. Pour plus d’informations ou pour découvrir d’autres offres, visitez le site officiel de l’opérateur.

Selon ce qui a été rapporté par l’exploitant lui-même, il est également nécessaire de joindre une photocopie d’une pièce d’identité valide et le certification médicale qui constate l’état de handicap établi par l’autorité de santé publique compétente ou par un autre organisme titulaire, prouvant l’état de handicap auditif ou visuel.