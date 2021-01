Cloud de Final Fantasy VII Remake

Grâce aux grands succès remportés dans chacune de ses tranches, Final Fantasy est devenu l’une des franchises les plus populaires au monde. Nous pouvons le confirmer avec le récent remake de Final Fantasy VII, qui a relancé une fois de plus dans Cloud Strife le montrant dans sa splendeur maximale.

Enfin, les fans ont eu leur dose de réalisme avec ce titre bourré d’action dans le plus pur style RPG. L’histoire est devenue encore plus intéressante qu’avant et le protagoniste est devenu un personnage préféré de nombreux joueurs. Pour cette raison, un artiste Instagram nommé Geirrod Van Dyke lui a rendu hommage avec un fan art spectaculaire que vous pouvez voir dans l’image suivante.

Ici, nous pouvons voir un style d’art très unique avec un expression en noir et blanc, et des détails plus réalistes que la version originale de Cloud. N’oubliez pas que vous pouvez également voir un cosplay Garnet de Final Fantasy IX crier pour un remake du jeu pour sa perfection.

