C’est début septembre que Google entame le déploiement d’Android 11. Une version du système d’exploitation dont on vous raconte toute son actualité et on commente même nos impressions dans un premier contact. Depuis, petit à petit, il atteint plus de terminaux (OPPO, OnePlus, Xiaomi) et maintenant c’est au tour du Nubia Z20.

Le Nubia Z20, un téléphone à double écran sorti fin 2019, commence à recevoir Android 11 en version bêta, ce qui indique que la version finale ne tardera peut-être pas à arriver. Un téléphone que nous avons vu à son arrivée en Espagne et maintenant, avec presque un an de vie, ose avec la dernière version du système d’exploitation de Google.

Android 11 pour le Nubia Z20

Nubia rejoint ainsi d’autres fabricants qui ont déjà Android 11 dans certains de leurs modèles et comme dans le cas de Samsung, pour l’instant en version bêta. Pour cela, le Nubia Z20 a commencé à recevoir une mise à jour via OTA avec le numéro de version V3.09 et avec un poids de 3,2 Go. L’importance de la mise à niveau justifie cette taille.

Les propriétaires de l’un de ces téléphones à double écran qui souhaitent se lancer dans la version bêta (voici les instructions) verront comment ils arrivent certaines des fonctions fournies par Android 11. C’est le cas de la gestion améliorée des permissions et des notifications, de l’amélioration des commandes domotiques, des nouvelles commandes multimédia …

A toutes ces améliorations s’ajoutent d’autres de la main de la NubieRappelez-vous, il a opté pour Android pur sur ses téléphones internationaux. Dans ce cas vient une amélioration de l’interface avec quelques paramètres utilisateur exclusifs de nubia, le clonage d’applications …

Ce qui frappe, c’est la date du correctif de sécurité, qui est toujours septembre 2020. Très probablement, le moment venu et avec la version finale d’Android 11, Nubia propose un correctif plus actuel.

À partir du Nubia Z20, souvenez-vous de certaines données, car il utilise le Snapdragon 855 Plus, une triple caméra et une batterie de 4000 mAh. Il dispose d’un double écran, AMOLED dans les deux cas, mais avec une diagonale et une résolution différentes.

