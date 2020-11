Nvidia a atteint son objectif de étendez votre plate-forme de jeu en streaming GeForce Now aux appareils iOS: Bien que cela ne se présente pas sous la forme d’une application elle-même, ses utilisateurs peuvent lire des titres AAA tels que WatchDogs Legion ou Assassin’s Creed Valhalla à partir d’une application Web.

Nvidia GeForce Now est une plate-forme de jeu en nuage très populaire. Avec un système d’accès basé sur un abonnement, et sans renoncer à la possibilité de jouer gratuitement, l’entreprise met ses serveurs au service des utilisateurs afin qu’ils puissent profiter de leurs jeux où qu’ils soient et sur de multiples plateformes. Une télévision, un ordinateur, un mobile avec Android … ET maintenant aussi l’iPhone et l’iPad: Nvidia a réussi à apporter GeForce Now aux appareils Apple au-delà du Mac.

Sans application, mais avec application Web

GeForce Now sur iPad

Apple a peut-être assoupli les exigences de certains développeurs en matière de commissions, mais cela ne donnera pas un iota sur l’accès des plates-formes de jeu à l’App Store: Nvidia GeForce Now n’est pas et le sera sûrement dans l’App Store iPhone. Mais ce n’est pas une raison pour empêcher les utilisateurs de jouer, ce à quoi sert le navigateur.

Comme Nvidia l’a lui-même annoncé, à partir d’aujourd’hui, les propriétaires d’un appareil mobile avec iOS (iPhone, iPad ou iPod) auront accès à GeForce Now afin de pouvoir accéder à leur compte et, à partir de là, à leurs jeux compatibles achetés. Le Web doit être utilisé à tout moment car Apple n’autorise pas les plateformes de jeux en streaming dans son magasin de logiciels. Même comme ça, l’exécution des jeux est plus que décente, à la fois pour les comptes GeForce gratuits et pour ceux qui sont abonnés en tant que Fondateurs (Fondateurs).

GeForce Now sur iPad

Pour profiter de GeForce sur iPhone ou iPad, procédez comme suit:

Accédez à la page Web GeForce Now. Partagez la page à partir de l’icône Safari et enregistrez le lien sur votre bureau avec ‘Ajouter à l’écran d’accueil». Cliquez sur l’icône qui a été créée sur le bureau et vous lancerez l’application Web Nvidia GeForce Now. Connectez-vous avec votre compte et vous aurez accès à votre bibliothèque de jeux ajoutés. Ensuite, vous pouvez ouvrir celui que vous voulez ou en ajouter de nouveaux.

Vous devez connecter un contrôleur de jeu à votre appareil iOS. Par exemple, celui pour PlayStation ou Xbox.

