Nvidia a confirmé aujourd’hui l’acquisition du concepteur de puces Arm de SoftBank pour 40 milliards de dollars. Notamment, Apple accorde une licence à la technologie d’Arm Holdings pour les processeurs de la série A utilisés dans l’iPhone et l’iPad, ainsi que les prochaines puces Apple Silicon pour Mac.

Les rapports ont d’abord suggéré que SoftBank envisageait une vente d’Arm Holdings en juillet. Maintenant, l’accord a été officialisé. Comme indiqué par Bloomberg, Nvidia acquerra Arm Holdings de SoftBank pour 21,5 milliards de dollars en actions et 12 milliards de dollars en espèces, ainsi qu’un paiement de 2 milliards de dollars à la signature et 5 milliards de dollars supplémentaires en fonction des performances d’Arm.

Pour Apple, on ne sait pas exactement ce que l’acquisition d’Arm par Nvidia pourrait signifier. Nvidia et Apple entretiennent une relation difficile depuis un certain temps. Cependant, Nvidia affirme qu’Arm «continuera à exploiter son modèle de licence ouverte tout en maintenant la neutralité client mondiale qui a été à la base de son succès».

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a souligné que la société n’avait aucune intention de faire quoi que ce soit qui inciterait des clients comme Apple à se retirer:

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré qu’il aimait le modèle commercial d’Arm et souhaitait élargir sa vaste liste de clients. En ce qui concerne les préoccupations que l’accord va bouleverser les relations d’Arm avec des clients, y compris Apple Inc., Huang a déclaré que Nvidia dépensait beaucoup d’argent pour l’acquisition et n’était pas incité à faire quoi que ce soit qui inciterait les clients à se retirer.

Apple a commencé à licencier la technologie d’Arm en 2006 pour l’iPhone. Les processeurs de la série A sont désormais utilisés dans l’iPhone et l’iPad, ainsi que dans des produits tels que HomePod et Apple TV. Apple vient également de confirmer à la WWDC que le Mac passera aux processeurs Apple Silicon, qui seront également basés sur les technologies Arm.

Comme nous l’avons noté en juillet, Arm Holdings a été fondée en novembre 1990 sous le nom d’Advanced RISC Machines Ltd et structurée en coentreprise entre Acorn Computers, Apple et VLSI Technology.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: