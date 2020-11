Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les dernières décennies n’ont pas été les meilleures pour Nintendo, cela fait de nombreuses années qu’il a passé son âge d’or. Mais cette dernière fois et particulièrement cette dernière année, Nintendo a commencé à rebondir à la fois sa popularité et ses actions, qui ont atteint leur plus haute valeur en 10 ans en 2020. Et la barre de ce succès a été le Commutateur Nintendo, une console qui a battu des records au sein de l’entreprise, devenant l’une de ses consoles les plus vendues de son histoire, seulement derrière le Wii.

Ce succès profite non seulement à l’entreprise japonaise, mais aussi à ceux qui sont à l’origine du Commutateur, comme la société américaine NVIDIA, qui réalise des bénéfices records grâce à elle.

Sans donner plus d’informations, la société a dû communiquer ses données de ventes dans le domaine des jeux vidéo, notamment des consoles, lors de sa dernière réunion investisseurs. Lors de cette réunion, NVIDIA a remarqué que “nous avons atteint un record de revenus avec les consoles de jeux vidéo en raison de la forte demande pour Nintendo Switch“.

Nintendo Dans son rapport financier, il a révélé que le Commutateur a vendu un total de 68,30 millions unités, étant un succès pour les deux sociétés. Tellement de NVIDIA comme Nintendo des liens plus étroits avec le départ supposé d’un version “pro” de Switch, quelque chose qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, cette nouvelle console aura une révision améliorée du matériel de NVIDIA, il est donc probable que les bons chiffres continueront d’arriver pour les deux fabricants.

