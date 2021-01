Malgré le stock encore faible de sa nouvelle famille de cartes graphiques, nous avons entendu de nombreuses rumeurs selon lesquelles NVIDIA préparait l’arrivée des nouvelles versions RTX 3060 Ti et RTX 3080 Ti. Cependant, il semble que ce ne seront pas les seules variations de ses GPU haut de gamme. Et est-ce que les dernières informations partagées par “kopite7kimi” sur Twitter, suggèrent que la société travaillerait également sur la prochaine arrivée des RTX 3070 Super et RTX 3080 Super.

Bien que le fuyant ne soit pas sûr du nom, il est important de noter que la société a déjà annulé certains SKU apparaissant sur les feuilles de route qui apparaissent dans les documents depuis plusieurs semaines. Nous avons vu plusieurs SKU annulés peu de temps après l’annonce de la série Radeon RX 6000. Pour cette raison, les SKU comme le 20GB RTX 3080 ne sont plus attendus, mais plutôt le passage direct au 20GB RTX 3080 Ti.

Le RTX 3070 SUPER était déjà apparu dans les rumeurs. On ne sait pas à quel point ce SKU serait différent du RTX 3070 Ti également rumeur. Et c’est que Kopite lui-même a défendu que ce dernier pourrait introduire un nouveau noyau GA103 qui n’a pas encore paru ailleurs, sauf dans ses tweets. En supposant que les informations de Kopite soient correctes, les putatifs 3070 Ti et 3070 SUPER incluraient ce composant à mi-chemin entre les GPU GA104 et GA102.

Malheureusement pour le moment aucun détail sur les spécifications possibles du RTX 3080 SUPER n’a été publiéBien que basé sur l’expérience, vous vous attendez à ce que la carte graphique ait plus de mémoire que la 3080 d’origine. Cependant, ce qui n’est pas clair, c’est si la configuration choisie sera de 12 Go ou quelque chose de plus élevé qui correspond à la série Radeon RX 6800.

Il ne faut donc pas perdre de vue l’objectif actuel de NVIDIA, les GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3080 Ti, qui devraient débuter respectivement en janvier et en février suivant.