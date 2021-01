Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 14:58

Aujourd’hui 12 janvier NVIDIA a tenu une présentation spéciale où ils ont révélé une nouvelle carte graphique. Connu comme le RTX 3060, ce nouveau produit semble pouvoir remplacer la GTX 1060car il nous offre deux fois les performances de trame et 10 fois les performances de lancer de rayons.

Selon NVIDIA, Le RTX 3060 aura un prix de 329 dollars, environ 6529 dollars pesos, il sera disponible à partir du 26 janvier prochain, et prend en charge le lancer de rayons, le DLSS, Nvidia Reflex et la compatibilité avec Nvidia Broadcast, avec lequel vous pouvez profiter de jeux à 1080p et 60fps. Sans aucun doute, une carte indispensable pour ceux qui ont un PC milieu de gamme et haut de gamme.

Voici ce que Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial pour GeForce chez NVIDIA, avait à dire à ce sujet:

«Il y a un élan imparable derrière le lancer de rayons, qui a rapidement redéfini le nouveau standard du jeu. L’architecture Ampère de NVIDIA a été la plus vendue et RTX 3060 apporte la force de la série RTX 30 à des millions de joueurs à travers le monde. “

Le RTX 3060 comprend 13 shader-TFLOPs, 25 RT-TFLOPs pour le lancer de rayons, 101 tensor-TFLOP pour alimenter le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA, une interface de mémoire 192 bits et une mémoire GDDR6 de 12 Go, le tout alimenté par l’architecture Ampere. N’oubliez pas que ce producteur sera disponible le 26 janvier pour seulement 329 $. Sans aucun doute, une excellente alternative au reste de la gamme NVIDIA RTX 30.

Via: NVIDIA

