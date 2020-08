Le Shield TV est le meilleur boîtier Android TV que vous puissiez acheter. La principale raison en est la prise en charge logicielle, qui dépasse celle de tout autre appareil Android TV. Cela continue d’être le cas aujourd’hui, avec la sortie de Shield Experience 8.2 – la 25e mise à jour publiée depuis le lancement du premier Shield TV en 2015, et elle est disponible sur tous les modèles, y compris l’original.

Faites-nous confiance – cela semble plus impressionnant lorsque vous pouvez réellement placer le curseur.

Les modèles 2019 Shield TV ont ajouté la mise à l’échelle de l’IA pour la vidéo basse résolution, et cette fonctionnalité voit des améliorations significatives ici dans la version 8.2. La conversion ascendante 4K est maintenant disponible pour une plus grande variété de résolutions, de 360p à 1440. Une mise à jour prévue pour GeForce Now est également prévue pour septembre et apportera une conversion ascendante 4K 60 FPS au service sur les modèles Pro.

Shield TV a toujours eu de nombreuses options pour contrôler d’autres appareils via CEC ou IR, et 8.2 étend cela pour inclure des projecteurs numériques, tout en apportant une amélioration significative à l’expérience globale. Jusqu’à présent, le Shield TV lui-même devait être éveillé pour que la télécommande puisse contrôler d’autres appareils via CEC ou IR. Depuis la version 8.2, ce n’est plus le cas, et cela peut être fait lorsque le Shield TV est en mode veille.

D’autres ajouts incluent la prise en charge IR lors de l’utilisation de l’application Shield TV, ou lorsque vous êtes couplé à un Google Home, ainsi que la modification de la source d’entrée sur votre téléviseur via IR. Ces ajouts sont disponibles sur tous les modèles de Shield TV, mais pas sur toutes les télécommandes. Le changement d’entrée est limité à la télécommande 2019, tandis que la fonctionnalité IR n’est disponible que sur les télécommandes 2017 et 2019. Heureusement, l’excellente télécommande 2019 est maintenant vendue séparément et est entièrement compatible avec les anciens téléviseurs Shield. Rendez-vous service et choisissez-en un, car c’est un million de fois mieux que les anciennes télécommandes.

Le bouton personnalisé de la télécommande 2019 a ramassé de nouvelles astuces. Vous avez maintenant le choix entre plus de 25 actions et vous n’êtes plus limité à une seule pression – dans la version 8.2, les actions peuvent également être attribuées à un double appui ou à un appui long.

Les téléviseurs Shield 2015 et 2017 apprennent de nouvelles astuces dans 8.2, gagnant la possibilité de faire correspondre leur fréquence d’images au contenu affiché, tout comme le modèle 2019. Nvidia a également ajouté la prise en charge native de SMBv3 aux trois modèles, fournissant une connexion sécurisée à un PC sans avoir besoin d’un serveur multimédia Plex.

Nvidia célèbre certainement cette 25e mise à jour logicielle avec style, ajoutant de nombreuses fonctionnalités utiles à tous les modèles, pas seulement aux nouveaux et brillants. C’est là que réside la principale raison pour laquelle Shield TV est devenu un tel succès: même si l’original a maintenant cinq ans, il reçoit toujours les mêmes mises à niveau que ses frères et sœurs plus jeunes en même temps, ne manquant que les fonctionnalités qui nécessitent le matériel plus récent. Shield Experience 8.2 est en cours de déploiement et est déjà arrivé pour mon Shield TV 2015.