Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au moment où Microsoft et Sony lanceront leurs nouvelles consoles, qui élargiront les horizons du jeu, Nvidia a dévoilé ses nouvelles cartes graphiques de la série 3000, qui repousseront les barrières technologiques du PC. Les 2 premiers ont fait leurs débuts il y a plusieurs semaines et se sont vendus rapidement, et sans surprise l’option la moins chère, le Nvidia RTX 3070, a également été épuisé quelques minutes après sa disponibilité.

La troisième carte de la famille RTX 3000 a fait ses débuts aujourd’hui, 29 octobre, sur le site officiel de Nvidia, ainsi que dans d’autres magasins de revendeurs officiels. Comme prévu, la carte graphique s’est épuisée instantanément, car elle n’était disponible que pendant environ 5 minutes pour que les stocks s’épuisent, selon les informations de GameSpot.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nvidia a déploré l’utilisation de robots pour accumuler les nouvelles cartes lors de leur première.

La pénurie de nouvelles cartes Nvidia devrait durer plusieurs mois

Ainsi, pour le moment, il sera impossible d’obtenir la Nvidia RTX 3070, l’unité la moins puissante de la gamme récente de cartes graphiques de la société, la série 3000. Cette carte fournirait la puissance nécessaire pour égaler les performances de la Nvidia 2080 TI et même ce serait plus rapide, selon l’entreprise, mis à part le fait qu’il serait vendu à un bon prix, 499 $ US.

Malheureusement, les joueurs devront attendre indéfiniment une chance d’obtenir officiellement ces nouvelles cartes. Nvidia avait révélé qu’il retarderait la première de la Nvidia RTX 3070 afin de rendre plus d’unités disponibles lors de la première, mais elles étaient apparemment insuffisantes.

La société n’a pas parlé de son intention de fournir la nouvelle carte, mais on s’attend à ce que dans les prochains mois, il soit impossible de l’obtenir, compte tenu du fait qu’après la réponse tout aussi écrasante des autres cartes Nvidia RTX 3090 et RTX 3080, la société Il a averti que la pénurie durerait jusqu’en 2021.

Que pensez-vous de la première de cette carte? Aviez-vous l’intention d’en obtenir un ou avez-vous réussi à l’acheter? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons de Nvidia pour vous informer que l’entreprise travaille également sur plus de projets qui contribuent à l’évolution technologique. L’une des plus importantes et qui a été récemment annoncée était une technologie qui permet d’améliorer la qualité des appels vidéo grâce à l’intelligence artificielle. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à Nvidia en visitant cette page. Nous vous laissons avec une vidéo de Cyberpunk 2077 exploitant la puissance de la technologie RTX.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source