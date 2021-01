O2 démarre l’année 2021 en répondant aux améliorations apportées par ses principaux rivaux au cours des derniers mois et aussi augmenter les concerts de son tarif le plus simple sans coût supplémentaire, à la fois mobile uniquement et combiné avec la fibre.

De cette façon, les frais d’accès à O2 passent 5 à 10 Go, en gardant le prix de 10 euros en mode contrat avec des appels illimités, ou 38 euros combinés avec fibre optique 300 Mbps. Ces améliorations seront appliquées automatiquement aux nouveaux clients à partir du 22 janvier, tandis que les clients actuels de l’opérateur devront attendre le 18 février pour profiter du double des concerts.

O2 vs les frais de contrat les moins chers de ses rivaux

O2 parvient ainsi à égaler les offres contractuelles de Digi, Amena ou finetwork, rentrant à nouveau dans la guerre des tarifs d’abonnement mobile après que son ancien tarif ait été banni de la comparaison avec les meilleurs tarifs jusqu’à 10 euros par mois.

Cependant, parmi les trois opérateurs ayant des tarifs similaires, en plus des différentes couvertures mobiles, O2 sera le seul qui n’accumule pas de concerts non consommé le mois suivant.

Avec le même prix moyen des données mobiles, fixé à 1 euro par gig, Lowi choisit de réduire les frais mensuels si vous vous contentez de moins de concerts.

Avec lui prix moyen du concert inférieur à 1 euro, Virgin telco mettra en avant avec son tarif de 15 Go pour 9 euros, les tarifs Xenet sans accumulation de données, et les tarifs Simyo, bien que dans ce cas ils n’incluent pas les appels illimités.

Fibre O2 et mélanges mobiles vs concurrents

De la fibre et du mobile combinés, O2 correspond à l’offre de Pepephone, son rival le plus direct avec Fibre 300 Mbps, bien qu’à la même vitesse les offres de finetwork, Virgin telco, Simyo, Lowi et Digi continueront d’être plus intéressantes, comme on peut le voir dans la comparaison:

Étant donné que l’amélioration s’applique à la fois à la combinaison avec la fibre et aux lignes mobiles supplémentaires, le Le mélange familial O2 s’améliore également bien qu’elle reste l’une des plus chères parmi les transporteurs à bas prix.

