Bloober Team propose plusieurs minutes de gameplay de votre aventure pleine de suspens dans un monde cyberpunk.

L’étude polonaise Équipe Bloober est bien connu pour ses développements centrés sur l’horreur et le suspense. L’un des titres dont ils ont le plus parlé, en plus de Couches de peur, est l’observateur. Jeu qui recevra bientôt un remastering pour PS5, Xbox Series et PC, avec lequel se rapprocher d’un plus grand public. Et maintenant, nous pouvons voir à quoi ressemble le système Observer Redux sur la nouvelle génération de consoles.

Observer System Redux sera disponible sur PS5 et Xbox Series XLe portail IGN a publié un vidéo d’environ 20 minutes, dans lequel nous pouvons voir le jeu tourner sur PS5. Avec les nouveaux systèmes et le travail technique renouvelé, l’atmosphère oppressante et l’esthétique cyberpunk de l’aventure semblent contribuer à améliorer la composante immersive. L’aventure se déroule en 2084 et abordera diverses questions telles que le devoir familial ou la solitude, entre autres aspects, augmentant l’intrigue narrative d’une proposition d’aventure et de suspense.

Le jeu ajoutera de nouvelles missions par rapport au jeu original, en plus de bénéficier des nouveaux systèmes pour contribuer technologie de lancer de rayons ou temps de chargement plus rapides. Et dans le gameplay d’Observer System Redux, nous pourrons vérifier certains de ces aspects de première main, avec un travail qui garde certaines réminiscences avec des titres tels que Deus Ex, bien qu’avec un ton beaucoup plus sombre.

Ce sera d’ailleurs l’un des jeux disponibles dans le catalogue de lancement Xbox Series X et également sur PS5. Bloober Team lancera également The Medium en novembre, une autre proposition d’horreur avec laquelle ils font beaucoup de bruit.

