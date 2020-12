Obtenez 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate maintenant pour seulement 1 €

Xbox Game Pass Ultimate est la version la plus complète du service d’abonnement de Microsoft

Vous pouvez déjà obtenir 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 1 € une offre spéciale succulente que Microsoft a lancée à l’occasion des vacances de Noël qui commencent dans quelques semaines, comme annoncé avec les nouveaux jeux de décembre pour Xbox Game Pass. Vous pourrez profiter de plus d’une centaine de jeux pendant la majeure partie de l’hiver pour un prix dérisoire.

Cette promotion s’applique uniquement aux nouveaux utilisateurs qui rejoignent Xbox Game Pass pour la première fois et sont déjà actifs à la fois via la version Web du Microsoft Store et via les consoles Xbox. C’est aussi simple que de vous connecter avec votre compte Microsoft et d’acheter cette offre Xbox Game Pass Ultimate de 3 mois comme s’il s’agissait d’un jeu.

Étant Xbox Game Pass Ultimate, la version la plus complète de ce service d’abonnement, en plus de profiter des plus d’une centaine de jeux du service à la fois sur consoles, PC et Android (via xCloud), il inclut les fonctions en ligne de Xbox Live Gold, tous les jeux EA Play et une Essai Disney + de 30 jours, La plateforme VOD de Disney où vous pouvez regarder tous les films Star Wars, Marvel et séries comme The Mandalorian.