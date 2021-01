TIC Tac C’est sans aucun doute l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment, à tel point que l’année dernière 2020, il a été établi comme l’application la plus téléchargée de toute l’Europe, même au-dessus de WhatsApp. Par conséquent, le réseau social de vidéos courtes est devenu un phénomène de masse auquel toutes sortes de personnes viennent regarder des vidéos ou apporter leur propre contenu. Comme sur Instagram, de nombreuses entreprises ont vu l’opportunité de conclure un accord avec les abonnés les plus populaires pour promouvoir leurs produits, services ou marques et donc de plus en plus d’utilisateurs qui souhaitent augmenter le nombre de followers.

Offrir un contenu de qualité vous permet de gagner de plus en plus de followers, cependant, il est également possible de suivre une stratégie parallèle de promotion de notre compte TikTok. Pour cela, l’application elle-même nous permet de générer ce que l’on appelle TikCode, qui n’est rien d’autre qu’une sorte de code QR spécialement conçu pour promouvoir notre compte sur le réseau social afin que d’autres personnes puissent nous suivre facilement.

De cette manière, il est possible de générer ledit code et de l’envoyer via d’autres réseaux sociaux ou applications de messagerie, comme WhatsApp, à plus de personnes, mieux c’est pour augmenter le nombre d’abonnés de notre compte.

Étapes à suivre pour générer le TikCode de votre profil Tiktok

Pour ce faire, la première chose que nous devons faire est de créer le TikCode de notre compte, ce que nous pouvons facilement faire en suivant les étapes que nous vous montrons ci-dessous:

Nous ouvrons l’application TikTok sur notre téléphone mobile et touchons l’icône Je qui s’affiche dans la partie inférieure droite de l’écran, cliquez sur l’icône du menu, trois points, qui apparaît dans la partie supérieure droite.Parmi les options de menu, nous recherchons et sélectionnons TikCodeCela nous montrera le code de notre compte. Enregistrez le code QR.Le TikCode sera automatiquement enregistré dans la galerie d’images de notre téléphone, nous allons dans la galerie et vérifions qu’il a été enregistré correctement.

Comme nous pouvons le voir, le TikCode de notre compte TikTok est similaire à un code QR et nous pouvons le partager avec tous ceux que nous voulons pour les encourager à nous suivre sur le réseau social. Le code est partagé comme toute autre image et ceux qui le reçoivent ils n’ont pas besoin d’application particulière comme ceux nécessaires pour lire les codes QR.

A cette occasion, il suffit à la personne qui reçoit notre TikCode d’ouvrir son TikTok, de se rendre sur sa page de compte, de saisir TikCode et de cliquer sur le bouton Analyse illustré en bas à droite. Vous aurez automatiquement accès à notre profil et pourrez commencer à nous suivre.