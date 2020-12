Les personnages de One Piece ont un vrai visage

Grâce à les avancées technologiques des dernières décennies, notamment dans les outils d’édition, les illustrateurs et les artistes ont été grandement favorisés, car ils ont su exprimez votre art de différentes manières.

Et un utilisateur de Reddit et un adepte de One Piece a su profiter de l’intelligence artificielle pour représenter numériquement le équipage des Pirates du Chapeau de Paille.

J’ai été inspiré par u / Perpli pour créer les Strawhats en utilisant Artbreeder (le dernier est Brook quand il est vivant) de OnePiece

La l’illustration se compose de 8 images, chacun d’eux représente l’un des membres d’équipageParmi eux, on trouve: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Nico Robin, Franky, Brook.

Clairement, l’artiste avec l’aide de l’intelligence artificielle a créé de manière parfaite super vrais visages et similaire aux personnes que vous pourriez rencontrer n’importe où et, en plus, a ajouté fonctionnalités qui représentent le personnages originaux.

Quelle a été votre préférée?

Image vedette | Harceler

