Bandai Namco rejoint cette tendance d’autres sociétés de production à donner différents titres au public. Petits cauchemars (2017) est le jeu que la société japonaise a mis à disposition des joueurs.

Une histoire pleine d’énigmes qui vous plonge de plus en plus dans un étrange monde d’horreur dont notre protagoniste, Six, doit s’échapper. La suite de notre petite fille sortira le 11 février prochain, et la stratégie de Bandai est de motiver les joueurs à rejoindre cette aventure. Appât formidable Bandai

Pour obtenir ce cadeau, il vous suffit d’accéder à la page officielle de Bandai Namco, de placer votre e-mail et de cette façon vous recevrez le code que vous pouvez échanger sans frais en Vapeur: “Cette offre n’est disponible que pour une durée limitée, alors dépêchez-vous jusqu’à épuisement des stocks! Les codes vous seront envoyés par e-mail dans les 2 semaines suivant la date de la promotion. “

Vous avez jusqu’au 18 février pour ajouter cette histoire à votre collection de jeux.

