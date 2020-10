Vous cherchez à gagner en popularité sur Instagram? Découvrez comment obtenir des abonnés gratuits en 2020.

Écrit par Hector Romero

Vous cherchez un moyen de gagner des abonnés sur Instagram? Eh bien, vous êtes venu au bon endroit. Bien qu’il existe de nombreuses façons de se démarquer sur ce réseau social, toutes ne sont pas vraiment efficaces.

Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment obtenir plus de vrais abonnés sur Instagram gratuitement. Découvrez toutes les méthodes qui fonctionnent!

Après avoir lu l’intégralité de ce guide, vous aurez ce qu’il faut pour augmentez vos abonnés sur Instagram gratuitement et de manière simple.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les résultats ne sont pas visibles du jour au lendemain. Celui qui persévère gagne.

Pouvez-vous obtenir de nombreux abonnés sur Instagram sans les acheter?

Bien sûr! Vous pouvez faire plusieurs choses pour gagner de vrais abonnés sur Instagram sans dépenser un centime.

Dans ce guide, nous vous expliquerons comment optimiser votre Instagram et augmenter votre nombre d’abonnés. Autrement dit, vous apprendrez comment obtenir des abonnés organiques sur votre compte Instagram et créer une véritable communauté.

Tout ce que vous pouvez faire pour obtenir de vrais abonnés gratuitement

Si vous vouliez avoir des abonnés Instagram en 2020, jetez un œil à tous ces conseils.

Évitez les hashtags génériques

L’utilisation de hashtags génériques comme “#love” ou “#rain” générera très rarement des résultats positifs pour des personnes autres que vos abonnés.

La meilleure chose que vous puissiez faire est choisissez des hashtags de niche qui correspondent à ce que vous pensez que les gens pourraient rechercher pour trouver votre message.

Vous ne savez pas quoi mettre? Alors jetez un œil à cette application appelée Hashtagify qui génère des hashtags pour Instagram en analysant des images.

Cela vous sera d’une grande utilité!

N’utilisez pas de hashtags trompeurs

Oubliez les hashtags comme #follosforfollow, #likeforlike, #pleasefollow Et demais. Parce que? Parce qu’ils vous font paraître désespéré au sein du réseau social.

Bien que cela puisse vous faire gagner quelques followers, c’est une action qui détériore votre image sur Instagram.

Évitez de payer pour des likes ou des followers

Ce n’est un secret pour personne que payer 10 euros pour 500 ou 100 abonnés pourrait être une offre assez tentante. Cependant, la plupart de ces sites vous suivent avec des bots qu’Instagram finit par supprimer.

En bref, même si vous voyez le nombre d’abonnés après avoir payé, il commencera à diminuer lorsque vous vous y attendez le moins. Et quand ils restent ils n’aimeront pas ou ne participeront pas à vos messages.

Si quelqu’un voit un grand nombre d’adeptes mais peu d’interaction, il se rendra sûrement compte que quelque chose ne va pas.

De plus, même si vos abonnés payants restent, ils ne seront pas là pour interagir avec votre contenu. Ils n’aimeront pas ou ne s’engageront pas avec vos messages.

Quand quelqu’un verra que vous avez 1000 abonnés, mais qu’il n’y a pas d’interaction sur vos messages, il remarquera probablement que quelque chose se passe.

La qualité plutôt que la quantité

N’exagérez pas avec le nombre de messages. Si vous ne pouvez faire qu’un ou deux bons articles par semaine, c’est très bien.

1-2 bons messages fonctionnent plus de 10 à 12 messages absurdes. Ne publiez pas d’images floues, d’images aléatoires ou de tout ce qui n’est pas bien planifié.

Créer une stratégie de contenu

Fixez-vous un objectif, fixez-le et travaillez dessus. Le plus précis sera le mieux, par exemple: «Je veux augmenter les ventes de mon site Web de 25% en 6 mois» est mieux que «Je veux augmenter mes ventes».

Considérez tout ce qui concerne votre public: qui voulez-vous voir votre contenu, quel âge ont-ils, ce qu’ils font pendant leur temps libre et où ils vivent.

La collecte d’informations sur votre public vous sera d’une grande aide dans la conception et la planification du contenu.

Optimisez votre profil Instagram

Les gens accèdent à votre profil avant de vous suivre, alors assurez-vous qu’il est assez sympa pour le spectateur. Gardez votre biographie courte, mais informative. Vous n’avez pas besoin d’expliquer l’histoire de votre vie ou de trouver un slogan intelligent. Puisque vous ne pouvez avoir qu’une seule URL dans votre bio, choisissez-la judicieusement. Vous pouvez lier un autre réseau social, votre site Web ou toute URL que vous jugez appropriée. Assurez-vous simplement qu’il intéresse tous ceux qui visitent votre profil.

Republier intelligemment

L’action de republier le contenu d’autres utilisateurs d’Instagram. Le hasthag #repost est utilisé pour indiquer que vous utilisez le contenu de quelqu’un d’autre et l’idéal est de le mentionner dans la publication.

Regardez l’exemple ci-dessous ces lignes.

Un republication améliore votre image sur Instagram et l’image de la personne qui a publié la publication originale. Comme vous l’imaginez peut-être, c’est un excellent moyen de combler les lacunes lorsque vous ne pouvez pas vous retrouver dans les possibilités de créer un contenu original.

La cohérence est la clé

La cohérence est nécessaire pour augmenter les abonnés sur Instagram. Si vous postez une fois par mois, certaines personnes peuvent ne plus vous suivre en raison de votre inactivité.

Ou, si de nouvelles personnes voient vos messages, visitent votre profil et remarquent que vous publiez de temps en temps, elles pourraient penser que vous ne valez pas la peine d’être suivi.

Même si l’idéal serait de publier une fois par jour pour obtenir le plus d’abonnés, ce n’est pas grave si vous vous engagez à publier 2 ou 3 fois par semaine.

Être cohérent est le meilleur moyen de créer une communauté et de s’engager avec vos abonnés.

N’utilisez pas trop de hashtags

Sur Instagram, vous pouvez utiliser jusqu’à 30 hashtags, mais la meilleure chose est que vous ne dépassez pas 10. Parce que? Parce que si vous utilisez trop de hashtags, les gens penseront que vous envoyez du spam.

Au lieu de cela, si vous choisissez un certain nombre de hashtags bien planifiés, il sera beaucoup plus facile pour les gens d’accéder à vos publications et de vous suivre.

Mettez votre position dans certains messages

Quand tu peux, ajouter un emplacement à vos messages. Cela augmente les chances que d’autres personnes près de chez vous puissent les trouver.

Assurez-vous également de marquer les utilisateurs concernés lorsque cela est possible. Si vous prenez une photo dans un restaurant, vérifiez si elle a Instagram et marquez-la.

Ce faisant, il y a de fortes chances que ce restaurant republie ou partage votre photo dans son histoire.

Connectez-vous avec la communauté

N’oubliez pas qu’Instagram vous donne la possibilité de vous connecter avec les gens. Si vous souhaitez obtenir plus d’abonnés sur Instagram, assurez-vous de vous engager avec la communauté.

Aimez les photos des gens, commentez et suivez des comptes partageant les mêmes idées. Si vous interagissez avec des gens et laissez une impression positive, ils sont plus susceptibles d’accéder à votre profil et de vous suivre.

Profitez des histoires Instagram et IGTV

Les histoires Instagram sont un excellent moyen de s’engager avec la communauté. Il y a une infinité de choses que vous pouvez faire avec eux, alors assurez-vous de les utiliser à bon escient pour en tirer le meilleur parti.

Si quelqu’un accède à votre profil et constate que vous avez de bonnes histoires récentes, les chances que cette personne vous suive augmente.

Pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité de l’application, nous vous recommandons de consulter ces 13 astuces Instagram Stories.

D’autre part, IGTV vous permet de publier des vidéos plus longues que celles que vous pouvez mettre sur votre profil. Considérez cet outil comme un YouTube dans l’application Instagram.

Sans aucun doute, c’est une bonté que propose l’application dont vous pourriez profiter beaucoup en fonction de l’état de votre compte Instagram.

Partagez votre Instagram partout

Mettez votre nom d’utilisateur Instagram partout afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse vous suivre.

Mettez-le sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur votre carte de visite, dans votre entreprise physique et partout où vous pouvez penser.

Plus il est visible, plus vous pouvez avoir d’abonnés.

Lancer des concours

Les concours sont un excellent moyen de développer vos abonnés sur Instagram. Si vous publiez un cadeau avec exigences à suivre, comme et taguer un ami, vous obtiendrez beaucoup de trafic organique.

Les gens veulent participer au concours et la seule façon de le faire est de répondre à vos exigences. Lorsque vous organisez un concours ou un cadeau réussi, votre marque atteindra probablement une tonne de nouvelles personnes.

Collaborez avec de petits influenceurs pour élargir votre portée

Si vous pouvez essayer votre produit ou service en échange de quelqu’un avec plus d’abonnés parlant de la qualité de votre marque, alors allez-y.

Utiliser des influenceurs de petite taille peut aider votre entreprise à se développer énormément. Lorsque vous débutez, essayez de choisir quelqu’un qui compte entre 5 000 et 10 000 abonnés dans son créneau.

Pensez à payer pour des publicités sur Instagram

Lorsque vous dépensez de l’argent sur la publicité Instagram, vous payez pour une publicité ciblée qui sera vue par les personnes d’un public spécifique (celui qui est intéressé par ce que vous publiez).

Il n’est pas strictement nécessaire de payer pour les publicités pour obtenir des abonnés, mais cela accélère un peu le processus. Tu as l’argent? Ensuite essayez un petit investissement et tirez vos propres conclusions.

Faites attention aux statistiques

Surveillez votre compte et faites attention aux statistiques Instagram. Vérifiez vos numéros avant et après avoir fait certaines choses, comme augmenter le nombre de fois que vous publiez par semaine ou augmenter le nombre de photos que vous aimez d’autres utilisateurs.

Surveiller constamment ces chiffres et essayer de nouvelles stratégies vous aidera à gagner plus d’abonnés sur Instagram en un rien de temps.

Consultez la page officielle des statistiques Instagram au cas où vous ne sauriez pas comment y accéder.

Vous ferez une différence dans ce réseau social!