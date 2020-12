Si vous êtes un utilisateur de GOG Galaxy, vous pouvez prendre The Witcher: Enhanced Edition gratuit. Et si vous ne l’êtes pas, il vous suffit de télécharger le client CD Projekt, de créer un compte et vous l’aurez là pour vous.

GOG Galaxy est le client officiel du magasin de jeux GOG, il a été relancé il y a quelques années avec une profonde refonte derrière lui et en juillet dernier, sa deuxième version a été annoncée, qui est toujours en bêta ouverte, disponible pour Windows et Mac Depuis lors, il est promu parmi les utilisateurs de la plate-forme et dans ce sens, il faut comprendre que d’offrir The Witcher: Enhanced Edition gratuitement, bien que ce ne soit pas la première fois qu’ils le font.

Ceci est annoncé par CD Projekt, la société derrière GOG Galaxy et des jeux comme The Witcher: Enhanced Edition:

«À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs de GOG Galaxy peuvent réclamer une copie gratuite de The Witcher: version améliorée du réalisateur chez GOG, s’ils décident de rester en contact avec nous. Comme? Téléchargez ou mettez à jour votre application GOG Galaxy. Accédez à la vue “récente” et vérifiez la bannière en haut. Cliquez sur le bouton «cadeau» si vous acceptez de recevoir des nouvelles, des mises à jour et des offres de GOG. Après un certain temps, le jeu apparaîtra dans votre bibliothèque de jeux intégrée à l’application et dans votre collection GOG.com. »

Et il n’y en a plus. Il va sans dire que The Witcher: Enhanced Edition est la version mise à jour du classique qui a donné naissance au reste des titres de la franchise, et bien qu’elle ne soit pas aussi bien considérée que le reste, c’est sans aucun doute celle qui commence à profiter des aventures jouables de Geralt de Rivia.

Que voulez-vous profiter déjà de la deuxième saison de la série The Witcher? Pas de chance, car bien que sa première était initialement prévue pour ce Noël, la foutue pandémie a ruiné toutes sortes de plans, y compris ceux pour sa production. Ainsi, vous pouvez toujours animer l’attente en jouant ou en rejouant The Witcher: Enhanced Edition, qui est également gratuit.