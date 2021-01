L’un des mobiles les plus puissants de la firme chinoise baisse de prix.

Huawei a présenté il y a quelques mois les Huawei P40 et Huawei P40 Pro, que nous avons déjà analysés dans Explica.co et qui émergent comme deux grands terminaux. Ils ont l’absence notable de Google, mais les services Google Play peuvent déjà être installés par des moyens alternatifs d’avoir Google sur votre mobile, donc la barrière n’est pas si grande.

Et aujourd’hui, nous vous apportons l’une de ces opportunités à ne pas manquer, car vous pouvez trouver le Huawei P40 baissé de 300 euros chez Amazon, À un prix de démolition pour lequel il vaut vraiment la peine d’acheter, puisque vous prenez un terminal haut de gamme à un prix moyen, et aussi, avec une connectivité 5G.

Achetez le Huawei P40 avec 300 euros de réduction

Huawei a lancé le Huawei P40 avec l’ambition claire de être l’un des terminaux haut de gamme avec le meilleur rapport qualité prix, Depuis à une époque où pratiquement tous les constructeurs partent de 900 euros, ce terminal est livré avec un prix de vente conseillé de 799 euros qui, comme d’habitude pour Android, a baissé avec le temps.

Spécifications du Huawei P40 Dimensions 148,9 x 71,06 x 8,5 mm

175 grammes Écran OLED 6,1 pouces Résolution Full HD + (2340 x 1080 pixels) Processeur HiSilicon Kirin 990 5GR 8 Go Système d’exploitation EMUI 10.1 basé sur Android 10 Stockage 128 Go extensible par des caméras nanoSDArrière:50 MP UltraVision RYYB, 4-en-1 Pixel-Binning, f / 1.9 + 16 MP ultra-large, téléobjectif f / 2.2 + 8 MP avec OIS, capteur de température de couleur f / 2.4 +

Vidéo 4K @ 60FPS, Ultra Slow Motion

Frontale:32 MP f / 2.0 + Capteur de profondeur Batterie 3800 mAh avec charge rapide de 22,5 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, assistant virtuel «Celia», IP53, USB Type C, Dual-SIM, e-SIM, GSM, HSPA, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, WiFi AX, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS Prix de départ 799 €

L’appareil dispose d’un processeur HiSilicon Kirin 990 5G, qui en plus d’être l’un des processeurs les plus puissants du marché, dispose d’une connectivité 5G, cela vous prépare à pouvoir profiter de ces nouveaux réseaux au moment où ils sont implantés avec plus de force dans notre pays, ce qui est prévu dans un proche avenir.

Ce Huawei P40 Pro réduit est la version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, qui, avec la batterie de 3800 mAh de l’appareil, aidera les performances à être les plus compétentes en tous points, atteignant toute la journée d’autonomie.

L’appareil photo est l’une des grandes vertus de l’appareil, qui dispose de trois capteurs, le principal étant 50 mégapixels, un autre de 8 mégapixels téléobjectif et un dernier capteur 16 mégapixels grand angle avec lequel nous pouvons prendre des photographies ultra-panoramiques.

Le Huawei P40 réduit de plus de 300 euros que nous vous montrons est une très bonne option, et plus si vous considérez cela, comme Amazon est le magasin qui le vend, l’expédition est effectuée depuis l’Espagne et la garantie est également gérée dans notre pays, vous n’aurez donc pas à envoyer le terminal en Chine si vous rencontrez un problème avec celui-ci.

Si tu penses à ça C’est l’un des rares fleurons de toute entreprise que vous pouvez acheter pour 400 euros, un prix qui est presque la moitié de celui de tout autre appareil de ses caractéristiques. Et aussi, le terminal est livré avec les services Google Play installés grâce au magasin qui expédie les appareils.