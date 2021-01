Sans aucun doute une montre très prometteuse pour cette année de belles ventes en ligne.

Écrit par Christian Collado chez Xiaomi

Il y en avait beaucoup qui l’attendaient, et il est enfin arrivé: à la fin de l’année dernière, Xiaomi a présenté la Mi Watch, sa première propre smartwatch. Et il n’était pas le seul. L’accueil du public s’est avéré si positif que peu de temps après, il a été lancé une édition au design classique appelé My Watch Color, destiné à ceux qui préfèrent les montres au format circulaire.

Maintenant, quelques mois plus tard La Mi Watch Color peut déjà être obtenue avec une remise intéressante, ce qui le laisse au même prix que certaines des montres les plus abordables du marché.

La Mi Watch Color, pour 90 euros

Contrairement à la Mi Watch d’origine, le modèle avec le nom de famille “Couleur” conserve un format circulaire qui lui donne un design un peu plus classique. Malgré cela, il offre des centaines d’options de personnalisation grâce à la possibilité de changer son bracelet en silicone pour tout autre 22 mm, et aux plus de 110 cadrans intégrés.

Sa boîte est en acier inoxydable et possède un Écran AMOLED couleur de 1,39 pouces et entièrement tactile. Cependant, il est également possible d’interagir avec la montre grâce aux boutons physiques sur ses côtés.

En ce qui concerne les fonctions sportives, la Mi Watch Color comprend moniteur de fréquence cardiaque, et intègre jusqu’à 10 modes sportifs différents, y compris la natation grâce à sa protection contre l’eau et la poussière, ce qui lui donne la possibilité de résister à des pressions allant jusqu’à 5 atmosphères sous l’eau.

D’autres caractéristiques intéressantes sont l’inclusion de Bluetooth 5.0, GPS, NFC – actuellement limité à la Chine – et une batterie de 420 mAh, qui assure une autonomie proche du deux semaines avec une utilisation “normale”, beaucoup plus élevé que la Mi Watch d’origine. Il faut garder à l’esprit que, contrairement à la Mi Watch, cette version Color ne dispose pas d’un logiciel basé sur WearOS by Google, mais que la société opte pour son propre système, plus léger et quelque peu limité, similaire à ce que l’on pourrait trouver dans les modèles comme ceux de la série Amazfit.

Normalement, la montre a un prix proche de 120 euros. Cependant, pour un temps limité, il est possible obtenez-le avec une réduction de 25%, ce qui le laisse à un prix de seulement 90 euros, avec livraison gratuite.