Obtenez un smartphone simple et solvable sans trop dépenser.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Vous avez la possibilité de prendre le Motorola Moto E7 Plus pour seulement 119 euros grâce à l’une des offres Amazon. Nous parlons de sa version supérieure, qui vient avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le terminal Motorola est un terminal modeste qui a beaucoup à dire. Arrive avec un joli design, un écran de 6,5 pouces et l’un des processeurs de Qualcomm à l’intérieur. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

L’appareil de Motorola arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. La seule interruption que vous trouverez est la petite encoche en forme de goutte qui abrite sa caméra frontale. En général, nous parlons d’un appareil moderne et attrayant.

Votre cerveau est le Snapdragon 460 fabriqué par Qualcomm, une puce avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes dans les tâches de base de la journée. Il est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, vous pouvez profiter fonctionnement agréable et fluidité suffisante.

Qualcomm Snapdragon 460 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,5 ″ et résolution HD + 2 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM

Au dos de ce Motorola Moto E7 Plus, deux caméras: on retrouve un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Ce Motorola Moto E7 Plus abrite également une batterie de 5 000 mAh cela vous donnera une autonomie plus qu’assez pour arriver à la fin de la journée. Le terminal Motorola bénéficie également d’un USB Type-C, une prise casque, NFC et même radio FM, pas une fonctionnalité facile à trouver sur les derniers smartphones.

Il n’y a pas grand chose à ajouter, c’est un appareil simple qui peut suffire à de nombreux utilisateurs. Vous avez la possibilité de ramener chez vous un bon smartphone pour un peu plus de 100 euros. N’y pensez pas trop, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

Savoir plus: L'immense écran du Motorola Moto G9 Plus bénéficie d'une réduction