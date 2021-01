Sans aucun doute, les montres intelligentes avec le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Offres

Si vous cherchez une bonne smartwatch pas chère, vous avez de la chance, car l’un des modèles les plus attractifs est actuellement avec une offre irrésistible. On ne parle ni plus ni moins qu’Amazfit, la marque Xiaomi qui est toujours synonyme de qualité et de bon prix. L’envoi vient d’Espagne, il court que les unités volent.

Acheter sur AliExpress: Amazfit GTS

Car on ne peut nier que si les smartwatches sont de plus en plus utiles, leurs prix ne sont pas entièrement attractifs. Des exemples sont l’Apple Watch ou les montres de Samsung ou Huawei. Maintenant, si ce que nous recherchons c’est une belle smartwatch pour faire du sport ou simplement l’avoir au poignet au quotidien, ceux d’Amazfit seront toujours notre meilleur choix.

Obtenez les meilleures montres Amazfit à des prix minimaux

Nous avons déjà parlé de l’Amazfit GTS à plus d’une occasion. Vous pouvez même consulter notre analyse complète réalisée sur Explica.co. La vérité est que non seulement nous l’avons beaucoup aimé, mais Nous avons trouvé que c’était l’une des meilleures montres intelligentes que nous puissions trouver sur le marché aujourd’hui, car il nous offre une expérience ronde par rapport à son prix.

Et son prix est l’un des points forts du terminal. Depuis en règle générale, l’Amazfit GTS a un prix d’environ 130 euros mais grâce à l’offre AliExpress nous pouvons l’acheter pour ainsi seulement 100 euros. Oui, tu l’as bien lu. Une smartwatch de qualité, avec un écran AMOLED Super Retina, avec un design très attractif et une multitude d’options pour environ 100 euros.

Acheter sur AliExpress: Amazfit GTS

Maintenant, vous savez que l’Amazfit GTS n’est pas le seul appareil que nous pouvons obtenir à ce prix minimum, car il existe un autre modèle appelé Stratos 2 qui en utilisant le même coupon, nous l’obtiendrons également avec une remise importante. La différence entre cet appareil et le précédent est que le cadran est rond, semblable à celui des montres classiques.

Quel que soit le modèle que nous choisissons, la vérité est qu’à ces prix, l’un ou l’autre est un excellent choix. Xiaomi a montré avec ces appareils que des smartwatches très complètes peuvent être lancées sur le marché à un bon prix, et c’est sans aucun doute que nous sommes confrontés les montres intelligentes au meilleur rapport qualité-prix du marché. Et sinon, nous pouvons toujours opter pour le merveilleux Xiaomi Mi Band.

Acheter sur AliExpress: Amazfit Stratos 2