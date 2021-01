Des ventes techniques pour animer la journée.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Aujourd’hui est un grand jour pour les “ chasseurs ”, et c’est parce qu’Amazon Espagne a préparé une liste de produits fortement réduits, comment nous ne pouvions pas espérer autrement. Tous ces gadgets ont subi un chute importante et vous ne voulez pas les manquer.

Si vous souhaitez profiter de la livraison en 1 jour et des offres exclusives pour les clients Prime …

Souviens-toi que avantages d’être Prime sur Amazon non seulement ils restent dans les expéditions en une journée, mais vous aurez également un accès prioritaire à des milliers d’offres quotidiennes, vous pouvez achetez sur Prime Day exclusif pour les clients Prime, vous aurez Prime Video, Prime Music, Prime Reading, nuage illimité de photos ou Twitch Prime, entre autres.

Quelle que soit la raison, l’un de ces produits sera un bon achatSoit parce que vous avez besoin d’un cadeau pour cet être cher, ou un ami spécial, ou à cause d’un caprice personnel (les dons de soi sont ce qui se sent le mieux). Alors jetez un œil car dans les prochaines lignes, cela pourrait être votre prochain achat. N’oublie pas ça l’expédition est d’Espagne, vous aurez donc également une garantie espagnole.

Offres du jour en vedette sur Amazon

Amazon nous propose chaque matin avec super rabais que nous ne devons pas négliger. Nous allons diviser le offres par catégories Pour que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez besoin depuis si longtemps.

Mobile et téléphonie

La communication a énormément évolué au cours de la dernière décennie. Les smartphones, les chargeurs ou les lignes fixes sont quelques-unes des offres que nous avons chaque jour sur Amazon Espagne et que tu ne devrais pas manquer.

Savoir plus: Xiaomi Redmi 9 Savoir plus: Samsung Galaxy S20 Savoir plus: Carte microSDXC SanDisk Ultra Savoir plus: Oppo A72 Savoir plus: Chargeur USB Anker 60W

Audio portable (écouteurs et haut-parleurs)

Emporter le son avec vous est toujours un avantage, il n’est pas nécessaire d’avoir une prise de courant sous la main pour profiter de votre musique préférée. Casques et haut-parleurs les offres du jour sont diffusées en son portable.

Savoir plus: Casque Bluetooth MPOW H17 Savoir plus: Casque sans fil Dudios Tic Savoir plus: Echo Dot (4e génération)

L’informatique

Parce qu’il est toujours bon d’avoir notre bureau rempli de gadgets à la mode, car vous ne savez pas quand vous en aurez besoin. Ici vous trouverez ordinateurs portables, tours PC et autres périphériques utile au quotidien.

Savoir plus: Ordinateur portable MSI Modern 14 Savoir plus: Clavier mécanique Logitech G413 Savoir plus: SSD Crucial externe de 2 To Savoir plus: Répéteur WiFi 1200 Mbps 5 GHz Savoir plus: Bande intelligente WiFi

Photographie et caméscopes

Les amateurs de photographie et les passionnés d’enregistrements vidéo spontanés, ainsi que ceux qui veulent garder leur maison ou leur entreprise bien gardée, ont de la chance.

Savoir plus: Stabilisateur pour appareils photo reflex numériques + DJI Ronin-SC Pro mobile Savoir plus: Appareil photo Evil Olympus E-PL8 Savoir plus: Anneau selfie LED pour mobile + trépied et contrôleur Savoir plus: Caméra IP intérieure Yi Dome 1080p

Sports, loisirs et plein air

Soit parce qu’il fait froid, soit parce que nous rôtissons chaud, l’une de ces offres vous plaira car vous pouvez pratiquez votre activité en extérieur ou à la maison plus complètement.

Savoir plus: Amazfit GTS Savoir plus: Sac de gym Savoir plus: Feu arrière LED pour vélo Savoir plus: Masseur de jambe Savoir plus: Montre intelligente de sport Savoir plus: Gonfleur de vélo avec accessoires

Nettoyage de la cuisine et de la maison

Ayez toujours notre maison propre et organisé C’est quelque chose que nous aimons tous, surtout lorsqu’il y a des visiteurs inattendus. Et si nous avons le meilleur dans la cuisine pour pouvoir préparer une collation rapide, tant mieux.

Savoir plus: Robot culinaire Mambo 8590 Savoir plus: Ustensiles BBQ 25 pièces Savoir plus: Aspirateur robot Ecovacs DEEBOT 950 Savoir plus: Aspirateur balai sans fil 16000 PA

Meubles et bricolage

Notre maison se détériore avec le temps, mais si nous avons la meilleure qualité de meubles, cette détérioration se fera attendre depuis longtemps.

Savoir plus: Ponceuse multiple Bosch Savoir plus: Perceuse-visseuse sans fil Tacklife Savoir plus: Boîte à outils Tacklife 56 pièces Savoir plus: Cheminée bio avec effet flamme-tornade Savoir plus: Bandes LED RVB 5 mètres

Chaussures, vêtements et accessoires

Allez toujours faire un pinceau est notre maxime au quotidien, surtout lorsque nous quittons la maison ou passons des appels vidéo. Vous pouvez également vous rendre beau pour le sport si vous le souhaitez.

Savoir plus: Parka Geographical Norway BOOMERA pour femme Savoir plus: Sweat Joma Savoir plus: Sweat à capuche adidas Core18 Savoir plus: Veste Columbia Powder Lite Savoir plus: Montre Casio EDIFICE

Si vous n’avez aimé aucune offre, calmez-vous car bientôt vous aurez réductions plus succulentes dont vous pouvez profiter. Nous avons déjà fait l’une de ces offres, qu’attendez-vous?

