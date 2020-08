Verizon et T-Mobile proposent aujourd’hui des offres solides sur la famille de smartphones iPhone 11 d’Apple, permettant aux clients d’obtenir des modèles comme l’iPhone 11 Pro sans frais.

Verizon

Pour Verizon, vous pouvez obtenir gratuitement l’iPhone 11 Pro de 64 Go lorsque vous passez à Verizon, échangez un smartphone et rejoignez un plan Verizon Unlimited. L’offre est disponible en ligne uniquement et offre des économies de 350 $ sur l’iPhone 11 Pro (ou 11 Pro Max) lors de l’ajout du smartphone sur une nouvelle ligne et de l’activation des plans Verizon Above, Beyond, Do, Play ou Get Unlimited.

Cette offre se cumule avec une deuxième offre: une carte-cadeau Verizon de 150 $ que vous obtiendrez lorsque vous passerez à Verizon avec l’un de ces forfaits illimités, à condition d’ajouter un smartphone avec des paiements mensuels d’appareils sur une nouvelle ligne. Utilisez le code promo COMEONOVER150 pour bénéficier de cette offre (envoyée par la poste dans les huit semaines).

Enfin, lorsque vous achetez un iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max et que vous échangez sur un smartphone sélectionné, vous pouvez obtenir jusqu’à 850 $ crédités sur votre compte sur 24 mois. Cela comprend les iPhone SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8 et 8 Plus. Pour obtenir le montant maximal du crédit, vous devrez ajouter une nouvelle ligne sur les plans ci-dessus, au-delà, faire, jouer ou obtenir illimité.

T Mobile

T-Mobile a lancé aujourd’hui une nouvelle offre iPhone 11, permettant aux clients d’obtenir un iPhone 11 ou iPhone 11 Pro de 64 Go sans frais. Ceci est disponible pour toute personne qui passe à T-Mobile avec un plan éligible et échange un smartphone éligible.

Plus précisément, vous devrez apporter votre numéro existant d’un autre opérateur à T-Mobile, acheter l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro avec un plan de paiement mensuel et échanger un smartphone éligible. Pour les modèles d’iPhone, cela comprend: iPhone X, XR, XS, XS Max, 8 ou 8 Plus.

Les économies réalisées sur l’iPhone 11 seront reflétées par des crédits de facture mensuels sur 24 mois. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 1000 $ de réduction sur l’iPhone 11 Pro Max avec une offre similaire. Rendez-vous sur T-Mobile pour acheter toutes les offres iPhone.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPhone, nous avons commencé à suivre les dernières offres des opérateurs dans notre guide Meilleures offres iPhone. Cela comprend des remises et des offres d’AT & T, T-Mobile, Verizon, Sprint, etc.