Faites le saut vers la lecture électronique avec l’un des livres nord-américains.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à ces offres, vous pouvez obtenir trois des livres électroniques d’Amazon pour moins cher que prévu. Vous pouvez prendre le Kindle 2020 pour 74,99 euros, il Kindle Paperwhite pour 114,99 euros et le Kindle Oasis pour 204,99 euros.

Un livre électronique est le moyen idéal pour emmener votre bibliothèque partout où vous allez. Vous aurez la possibilité de voyager avec une immense quantité d’œuvres dans un appareil petit et confortable. Nous vous expliquons toutes les fonctionnalités du Kindle d’Amazon.

Kindle 2020: C’est l’un des derniers modèles d’Amazon et arrive avec un écran de 6 pouces. Il est confortable, vous n’aurez aucun problème à le tenir pendant des heures pendant que vous lisez. De plus, pour rendre votre expérience la meilleure possible, vous aurez la possibilité de ajustez la lumière émise par votre panneau. Dans tous les cas, il a été conçu pour ne pas blesser vos yeux.Kindle Paperwhite: nous parlons d’un appareil fin et léger, donc ce ne sera pas un problème de le tenir d’une main. Vous pouvez régler la luminosité à chaque fois que vous en avez besoin pour trouver l’expérience optimale. Atteindre le 6 pouces et une densité de 300 pixels par pouce. Il a été fabriqué pour n’émettre aucun type de réflexion et pour montrer le texte avec une grande clarté. En outre, arrive avec résistance à l’eauGrâce à sa certification IPX8, vous ne courrez aucun danger.Kindle Oasis: arrive avec un affichage de Disposition des boutons ergonomiques de 7 pouces, il est très différent du reste des appareils Kindle. Il a été conçu pour que vous puissiez le tenir simplement et pour plus longtemps. Il est également protégé par la certification IPX8, ce qui le rendra résistant aux éclaboussures, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter si vous l’emmenez à la plage ou à la piscine. Savoir plus: Vous pouvez maintenant acheter le nouveau Xiaomi Mi 11 à prix réduit