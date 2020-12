L’appareil chinois bénéficie d’une façade tout écran et d’une caméra rétractable.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous avez la possibilité de profiter Huawei P Smart Pro pour seulement 169 euros. Le milieu de gamme chinois est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un nombre suffisant pour presque tous les utilisateurs.

Nous parlons d’un appareil qui se distingue par son design, un terminal avec une façade impressionnante et un mécanisme pop-up qui cache sa caméra frontale. Il possède également l’une des puces et des fonctionnalités intéressantes de Huawei. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce Huawei P Smart Pro.

Ce Huawei P Smart Pro a un design tout écran, grâce à système pop-up qui cache sa caméra frontale de 16 mégapixels. Son panneau, doté de la technologie IPS, atteint le 6,59 pouces avec résolution Full HD +, avec un design épuré et attrayant.

Dans ses entrailles, Kirin 710F créé par Huawei, que vous pouvez trouver en une seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le processeur de la firme chinoise intègre 8 cœurs qui se déplacent à une vitesse maximale de 2,2 GHz Vous n’aurez pas de problèmes de fluidité au quotidien.

Huawei HiSilicon KIRIN 710F 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS Full HD 6,59 ″ + 3 caméras arrière Batterie 4000 mAh Prise 3,5 mm et radio FM

L’appareil chinois a 3 caméras à l’arrière: un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Dans le mécanisme rétractable de sa façade, un appareil photo de 16 mégapixels.

Nous n’oublions pas le 4 000 mAh qui atteint la batterie de ce Huawei P Smart Pro. Vous aurez la possibilité de le charger à un Puissance maximale de 10 W. L’appareil Huawei est également livré avec un prise casque traditionnelle et Radio FM, quelque chose chaque année plus difficile à trouver.

Il n’y a pas grand chose à dire, vous avez la possibilité de vous procurer un design spectaculaire pour moins de 170 euros. Le Huawei P Smart Pro est un très bon achat et vous ne pouvez pas trop lui reprocher.

