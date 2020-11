Cette version “Lite” n’est pas du tout recadrée, elle est livrée avec des fonctionnalités haut de gamme.

le Samsung Galaxy S10 Lite Peut être le vôtre pour seulement 399 euros grâce à cette offre Amazon.

Le terminal coréen est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous avez la possibilité de prendre tout un Samsung Galaxy S, arrive avec un joli design, un des puissants processeurs Qualcomm Oui 3 caméras arrière.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le Samsung Galaxy S10 Lite au meilleur prix

L’appareil Samsung arrive avec un panneau Super AMOLED de 6,7 pouces et une résolution Full HD +. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 855, l’un des transformateurs haut de gamme de la firme nord-américaine.

Ce Samsung Galaxy S10 Lite dispose également d’une batterie de 4 500 mAh Oui 3 caméras arrière.

Qualcomm Snapdragon 8558 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED Full HD de 6,7 pouces + 3 caméras arrière Batterie de 4,500 mAh avec charge rapide de 45 W USB-C, NFC et radio FM