Obtenez l’une des caméras de surveillance les plus polyvalentes du marché à un prix minimal.

Écrit par Dídac Dalmases

Jusqu’à récemment, penser à installer un système de surveillance dans notre maison Cela ressemblait à quelque chose d’un autre monde: des systèmes de sécurité coûteux, des frais mensuels, une maintenance constante… Tout un puzzle qui, heureusement aujourd’hui, peut être grandement simplifié grâce au fait qu’il existe caméras de surveillance intelligentes que nous pouvons nous connecter à notre mobile avec une grande facilité.

Et attention, car beaucoup de ces caméras intègrent des fonctions qui en surprendront sûrement plus d’un, surtout si l’on prend en compte le prix pour lequel elles sont vendues, qui généralement autour de 30 ou 40 euros. Un prix très attractif qui descendre encore plus dans la IMILAB C20, une caméra de sécurité 100% intelligente avec des fonctionnalités avancées et qui a également l’approbation d’un grand comme Xiaomi.

Achetez l’IMILAB C20 le moins cher sur Internet

Merci au coupon GOLMM6, pour moins de 17 euros et expédition depuis l’Espagne vous emportez chez vous l’IMILAB C20, une caméra de surveillance présentée il y a à peine deux mois qui comprend spécifications de premier ordre comme la vision nocturne, l’enregistrement à 360 degrés avec une résolution de 1080p, la détection humaine et sonore, le suivi de mouvement …

Comme si cela ne suffisait pas, il intègre des extras tels que compatibilité avec Google Assistant et Alexa, prise en charge des appels vidéo, possibilité de sauvegarder les enregistrements dans le cloud ou sur une carte microSD et un design aussi compact que minimaliste “style Xiaomi” qui le transformera en l’accessoire parfait de votre maison intelligente.

La meilleure chose à propos de l’IMILAB C20, mis à part son prix, c’est que vous pouvez contrôlez-le depuis votre mobile à 100%, installez simplement son application (ou la même application Mi Home, avec laquelle elle est également compatible) et vous verrez tout ce que la caméra voit. A partir de là, déplacez-le à 360 degrés, choisissez si vous souhaitez ou non conserver les images, configurez si vous souhaitez qu’il vous avertisse s’il détecte un mouvement … Les possibilités sont infinies!

Si vous avez encore des doutes, afin de profiter de cette offre, vous êtes intéressé à savoir que IMILAB est un fournisseur de technologies de sécurité pour Xiaomi, en plus d’être le même fabricant qui développe ses fameuses caméras Mi Home 360º pour la marque chinoise. Fondée en 2014, IMILAB a travaillé avec Microsoft ou IBM entre autres grandes technologies, on suppose donc que votre produit est de qualité.

En bref, un super cadeau pour ce Noël Avec lequel vous pouvez contrôler tout ce qui se passe dans votre maison depuis votre mobile et sans complications.

Cela étant dit, si vous appliquez le coupon GOLMM6, vous pouvez obtenir l’IMILAB C20 pour seulement 16,82 euros livraison incluse, oui, dépêchez-vous car la promotion n’a 1000 unités disponibles. Si vous préférez, vous pouvez également l’acheter avec un carte mémoire microSD dont l’appareil photo tirera le meilleur parti grâce au fait qu’il comprend un codec de compression vidéo spécial.