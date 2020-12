Si vous cherchez une nouvelle console à un prix imbattable et qui vient également avec un jeu que les petits de la maison apprécient comme jamais auparavant, ce Xbox One S 1 To avec Roblox à un prix irrésistible C’est une offre à ne pas manquer, sans aucun doute. Alors que la nouvelle génération de Xbox est déjà là, la Xbox One continue de faire la guerre et avec des packs et des promotions comme celui-ci, elle devient plus attrayante que jamais.

Si vous souhaitez obtenir cette Xbox One S 1 To avec Roblox, il vous suffit d’accéder à cette promotion depuis le Microsoft Store. Obtenez le pack Xbox One S Roblox 1 To et obtenez un téléchargement gratuit de Roblox, une manette sans fil, trois packs d’avatars et accessoires Roblox exclusifs, 2500 Robux et 1 mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Grâce à ce mois de Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à Roblox en ligne et entrer dans un service avec plus de 100 jeux à votre disposition, où vous pourrez trouver le prochain jeu dont vous tomberez amoureux.

De son côté, Roblox fait partie des phénomènes du moment, comptant dans ses rangs des dizaines de millions de joueurs qui créent et partagent leurs propres mondes et aventures.

▪ Date de sortie: 01/09/2006