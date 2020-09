Les appareils Microsoft Surface ont marqué un avant et un après dans le secteur de la technologie. Lorsque le premier appareil Surface est arrivé sur le marché, le géant de Redmond a confirmé un engagement clair en faveur de l’innovation, de la performance, de la polyvalence et faire de l’utilisateur le centre de l’expérience utilisateur.

Toutes ces valeurs ont non seulement été maintenues comme piliers centraux dans les différents appareils Microsoft Surface qui ont atteint le marché ces dernières années, mais qui ont également été améliorés grâce aux améliorations du matériel, de la conception et des fonctions avancées dont ils ont bénéficié.

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui, les appareils Microsoft Surface sont devenus une vraie référence pour les grands acteurs du secteur au sein de leurs catégories respectives, et dans un objet de souhait pour les utilisateurs, qui ont su apprécier cette valeur différenciante qu’ils offrent.

Si vous réfléchissez à l’idée d’obtenir un appareil Microsoft Surface depuis longtemps mais que vous n’avez pas encore décidé, je dois dire que vous avez de la chance, puisque la société a lancé une série de offres spectaculaires pour tous ceux qui achètent leur équipement dans le Microsoft Store du 3-16 septembre 2020. Nous les résumons ci-dessous:

Aimez-vous ces trois appareils et ne savez pas lequel d’entre eux devrait choisir? Eh bien, ne t’inquiète pas, on va te dire toutes les clés pour vous guider dans une décision aussi importante. Et rappelez-vous, si malgré tout vous ne finissez pas de vous clarifier et que vous avez une question que vous ne pouvez pas résoudre, rien ne se passe, vous pouvez la laisser dans les commentaires et nous serons heureux de vous aider à la résoudre.

Microsoft Surface Laptop 3: redéfinir l’ordinateur portable traditionnel

Le Surface Laptop 3 est un ordinateur avec lequel Microsoft a redéfini le concept d’ordinateur portable traditionnel, à la fois en termes de design et de mobilité, de puissance et d’expérience utilisateur, grâce à l’intégration d’un écran au format 3: 2 qui est un clin d’œil direct aux professionnels, enseignants et étudiants.

La première chose qui frappe le Microsoft Surface Laptop 3 est son design et sa qualité de finitions. Cet ordinateur portable a une ligne très fine, il dispose d’un finition en aluminium de première qualité, un matériau très léger et résistant, et d’un poids très contenu, ce qui en fait une solution idéale pour les professionnels, les étudiants et les enseignants qui doivent se déplacer fréquemment avec leur ordinateur portable.

Lors de la conception du Surface Laptop 3, Microsoft a pris en compte l’importance de la mobilité lorsque nous parlons d’un ordinateur portable, et l’a lié à la taille de l’écran, à l’autonomie et aux performances. Pour obtenir la meilleure expérience possible, le géant de Redmond a décidé de façonner deux modèles différents, le Surface Laptop 3 avec Écran de 13,5 pouces et le Surface Laptop 3 avec Écran 15 pouces. Le premier pèse autonomie et poids, et a une finition intérieure en alcantara, tandis que le second offre une valeur plus équilibrée pour ceux qui doivent passer de nombreuses heures devant l’écran.

Ils diffèrent également au niveau matériel, car le modèle 13,5 pouces utilise des processeurs Intel Core 10 basé sur l’architecture Ice Lake (10 nm +), tandis que le modèle 15 pouces se monte APU Ryzen série 3000U d’AMD, basé sur l’architecture Zen + et fabriqué en 12 nm.

Spécifications de Microsoft Surface Laptop 3

écran: IPS multipoint PixelSense de 13,5 ou 15 pouces.

Résolution: 2 256 x 1 504 pixels ou 2 496 x 1 664 pixels, avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2.

CPU: Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7 sur le modèle 13,5 pouces, AMD Ryzen ™ 5 3580U ou AMD Ryzen ™ 7 3780U sur le modèle 15 pouces.

GPU: Intel Iris Plus Gen11 sur le modèle 13,5 pouces, Radeon RX Vega 9 ou Radeon RX Vega 11 sur le modèle 15 pouces.

Mémoire RAM: 8 Go ou 16 Go.

Espace de rangement: SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Caméra: façade avec résolution HD, prise en charge infrarouge et Windows Hello.

Du son: Haut-parleurs omnisoniques avec son Dolby, deux microphones de studio à champ lointain.

Connectivité: Wi-Fi 6 sur le modèle 13,5 pouces et Wi-Fi 5 sur le modèle 15 pouces, Bluetooth 5.

Connecteurs: un port USB Type-C, un USB Type-A, jack 3,5 mm et un port Surface Connect. Compatible avec le stylet Surface et le Surface Dial.

Dimensions: 308 mm x 223 mm x 14,5 mm pour le modèle 13,5 pouces, 339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm pour le modèle 15 pouces

Poids: à partir de 1,26 kilogramme pour le modèle 13,5 pouces, 1,54 kilogramme pour le modèle 15 pouces.

Autonomie: jusqu’à 11,5 heures.

Système opératif: Windows 10.

Aperçu des offres Microsoft Surface Laptop 3

Dans le Microsoft Store, nous pouvons trouver dès maintenant une succulente remise de 10% sur toutes les configurations du Surface Laptop 3, ce qui signifie que nous pouvons choisir le modèle que nous aimons le plus, le configurer à notre guise et l’acheter avec une réduction significative.

Lors de l’achat de notre Surface Laptop 3 en pack, nous pouvons également profiter de pour souscrire à un abonnement Microsoft 365 avec une réduction juteuse de 20 euros. Voici les plans disponibles:

Famille Microsoft 365 pendant un an par 79 euros (prix normal 99 euros).

Microsoft 365 personnel pendant un an par 49 euros (prix normal 69 euros).

Microsoft Surface Book 3: charnières magiques

Le Surface Book 3 est un cabriolet révolutionnaire. Microsoft a montré que le design compte, mais que la magie réside dans les petits détails, et dans ce cas particulier, c’est dans les charnières qui relient le clavier et l’écran.

Ces charnières nous permettent d’utiliser le Surface Book 3 presque de toutes les manières imaginables, car elles peuvent pivoter jusqu’à un maximum de 360 ​​degrés. Ceci, avec son écran tactile et son clavier amovible, le rend l’un des appareils les plus polyvalents qui existent actuellement

Voulez-vous l’utiliser comme un ordinateur portable traditionnel? Sans problème. Avez-vous besoin de travailler avec le stylet Surface à l’écran? À l’avenir, vous pouvez faire pivoter le clavier jusqu’à 360 degrés et vous concentrer sur l’écran. Vous souhaitez n’utiliser que l’écran et l’interface tactile sans être dérangé par quoi que ce soit? Eh bien super, vous pouvez retirer le clavier et le tour est joué, vous aurez une tablette haute performance dans tes mains.

Il est évident que Microsoft a réussi à créer une valeur significative avec le Surface Book 3 qui va au-delà de la qualité de fabrication (c’est fini en alliage de magnésium) et du matériel. Sa polyvalence en fait, sans aucun doute, l’un des meilleurs appareils de sa catégorie.

Comme dans le cas précédent, Microsoft a lancé deux versions avec différentes tailles d’écran et différentes configurations matérielles. La raison est très simple, Microsoft peut ainsi répondre efficacement aux besoins de ceux qui souhaitent donner la priorité à la mobilité et au poids, ainsi qu’à ceux des autres utilisateurs qui ont besoin d’un écran plus grand et de meilleures performances.

Spécifications de Microsoft Surface Book 3

Écran de 13,5 pouces PixelSense avec interface tactile et résolution de 3 000 x 2 000 pixels au format 3: 2.

Écran 15 poucess PixelSense avec interface tactile et résolution de 3 240 x .2160 pixels au format 3: 2.

Processeur Intel Core i5-1035G7 ou Intel Core i7-1065G7.

GPU Iris Plus G7 intégré dans la configuration de base.

Configuration optionnelle: GTX 1650 Max-Q avec 4 Go sur le modèle 13,5 pouces, GTX 1660 Ti Max-Q avec 6 Go sur le modèle 15 pouces.

Mémoire RAM: 8 Go-16 Go-32 Go de RAM LPDDR4X 3733 MHz.

Espace de rangement: SSD de 256 Go à 512 Go ou 1 To.

Du son: haut-parleurs stéréo avant avec Dolby Atmos et deux microphones de studio à champ lointain.

Appareils photo: Caméra frontale 5 MP avec reconnaissance faciale (Windows Hello) et caméra arrière infrarouge et 8 MP.

Connectivité: Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.

Connecteurs: un USB Type-C, deux USB Type-A, une prise jack 3,5 mm et deux ports Surface Connect. Comprend un lecteur de carte SDXC. Compatible avec le stylet Surface et le Surface Dial.

Dimensions: 312 x 232 x 13-23 mm pour le modèle 13,5 pouces et 343 x 251 x 15-23 mm pour le modèle 15 pouces.

Autonomie: jusqu’à 15 heures et demie d’utilisation sur le modèle 13,5 pouces et jusqu’à 17 heures et demie sur le modèle 15 pouces.

Capteurs: Capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope et magnétomètre.

Poids: 1,53-1,64 kg pour le modèle 13,5 pouces, selon la configuration, et 1,9 kg pour le modèle 15 pouces, selon la configuration.

Système opératif: Windows 10.

Surface Go 2

Si vous cherchez la meilleure expérience sur les tablettes Windows, vous ne trouverez rien de mieux. La deuxième génération de l’appareil le plus petit et le plus léger de la famille Surface préserve le design et la qualité des finitions de l’original, mais offre des améliorations dans toutes ses sections et une approche intéressante du 2 en 1 lorsque l’on connecte sa coque avec le clavier et le stylo à Surface.

L’utilisation d’un alliage de magnésium injecté fixe la norme pour cet appareil et est un gage de robustesse, de durabilité et d’un aspect différenciant que l’on peut voir tout au long de la série Surface. Ses dimensions et son poids sont maintenus à des valeurs adaptées à sa taille (un peu plus d’un demi-kg) et vous permettent de le transporter n’importe où confortablement dans un sac ou un sac à dos.

Le nouvel écran PixelSense installé sur la Surface Go 2 est une amélioration notable par rapport au modèle d’origine. En plus d’une légère augmentation de la taille jusqu’à 10,5 pouces et également de sa résolution native jusqu’à 1920 x 1280 pixels. Le rapport hauteur / largeur 3: 2 parvient à gagner de l’espace vertical supplémentaire, très utile pour la création de documents et l’utilisation générale d’une tablette.

Une autre section améliorée a été performance. La possibilité de choisir un processeur Intel Core m3 permet d’étendre le potentiel de l’appareil et selon les données de Microsoft, l’amélioration des performances générales peut atteindre 64% par rapport à la Surface Go. Les 8 Go de RAM et le SSD de 128 Go confirment l’augmentation du niveau matériel de cette version.

Prise en charge de la nouvelle norme de connectivité sans fil Wi-Fi 6 est une autre des nouveautés remarquables à oublier l’utilisation du câblage Ethernet, tandis que la configuration la plus complète inclut la prise en charge du haut débit mobile LTE, avec l’utilisation d’une carte SIM pour l’accès Internet et donc de ne pas dépendre de points d’accès sans fil Publique.

Sa caméra frontale est la meilleure que vous trouverez dans une tablette et en plus de la qualité de la visioconférence, elle dispose d’un capteur IR qui lui permet d’être utilisée pour l’authentification via Windows Hello. La durée de vie de la batterie a été améliorée pour 10 heures et il a de nouveaux accessoires comme le clavier amovible et le stylet Surface.

Spécifications principales

écranIPS multipoint PixelSense 10,5 pouces

Résolution: 1920 x 1280 pixels avec un rapport hauteur / largeur 3: 2

CPU: Intel Core m3 – Intel Pentium Gold 4425Y

GPU: Carte graphique Intel UHD 615

Mémoire RAM: 4 Go ou 8 Go

Espace de rangement: SSD de 128 Go – eMMC de 64 Go

Appareils photo: 5 MP avant avec résolution 1080p, prise en charge IR et Windows Hello. Caméra arrière 8 MP avec résolution 1080p

Capteurs: Détecteur de lumière ambiante. Accéléromètre. Gyroscope. Magnétomètre. NFC

Connectivité: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE en option, port USB Type-C, port Surface Connect, prise casque 3,5 mm, lecteur de carte MicroSDXC

Dimensions: 245 mm x 175 mm x 8,3 mm

Poids: à partir de 544 grammes

Autonomie: jusqu’à 10 heures d’utilisation typique

