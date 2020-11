La société offre le jeu si vous enregistrez les lunettes d’ici le 31 janvier.

Si vous utilisez le realité virtuel et vous avez acheté un Oculus Quest 2, cela vous intéresse. Oculus a annoncé qu’il allait révéler aux nouveaux utilisateurs avec un jeu gratuit pour célébrer le lancement de Lien Oculus, qui s’est produit il y a un an. Link a permis aux joueurs de lunettes Quest de profiter de plus de jeux vidéo.

Comme Oculus le dit sur la page où il l’annonce, “Link déverrouille un bibliothèque de jeux complètement nouveau pour Quest, unissant le facteur «tout-en-un» de Quest avec le meilleur de la plate-forme Rift. “La société offre le jeu vidéo Asgard’s Wrath aux personnes qui enregistrer de nouveaux Oculus Quest 2 jusqu’à la prochaine fois 31 janvier.

“Du 20 novembre au 31 janvier, quiconque en activer de nouveaux Quête 2, puis utilisez-les avec un câble Link, vous obtiendrez Asgard’s Wrath […] libre. Assurez-vous simplement d’avoir installée Application Oculus PC, utilisez n’importe quel câble compatible Link […] puis vérifiez votre bibliothèque Rift pour Télécharger le titre sans frais », a expliqué Oculus dans le post.

Oculus Quest 2 sont les dernières lunettes que la société a libéré et ils ont été un succès commercial total, dépassant les attentes de Facebook. Bien sûr, au début, les lunettes ils ne pouvaient pas bouger jeux vidéo à une fréquence de rafraîchissement de 90 hz. Heureusement, cela a été récemment corrigé et l’Oculus Quest prend déjà en charge 90hz et Oculus Move.

