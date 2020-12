L’ODROID-Go Super est une console portable très intéressante, non seulement à cause du concept qu’elle soulève, mais aussi parce qu’elle a un prix vraiment pas cher.

Au niveau du design, l’ODROID-Go Super est une console portable qui s’inspire clairement du design de la Nintendo Switch, les images ci-jointes ne laissent aucun doute, mais au niveau du cahier des charges, il se trouve dans une position nettement inférieure au carnet du grand N.

En ce qui concerne le système de contrôle, l’ODROID-Go Super dispose d’une traverse, deux sticks analogiques, quatre boutons principaux disposés en forme de croix et apporte quatre déclencheurs (deux situés à gauche et deux à droite), ce qui nous laisse une mise en page très complète et bien résolue qui nous permettra de jouer à n’importe quel jeu sans problème.

Et en parlant de jeux, cette console portable parie, comme plus d’un de nos lecteurs l’ont peut-être deviné, par des émulateurs. Son système d’exploitation est Ubuntu, et il peut déplacer des jeux de plate-forme classiques comme PlayStation, Nintendo 64, Neo Geo et bien d’autres sans problèmes. Cela en fait une option très intéressante pour les amateurs de rétro qui souhaitent profiter de leurs jeux préférés n’importe où, et sans renoncer aux avantages offerts par un système de contrôle physique par rapport à l’interface tactile des smartphones.

Spécifications et prix de la console Super Portable ODROID-Go

Écran LCD de cinq pouces avec une résolution de 854 x 480 pixels. Système de contrôle complet, avec deux sticks analogiques et déclencheurs latéraux. Ubuntu 20.04 Linux comme système d’exploitation. SoC Rockchip RK332 avec processeur ARM Cortex-A35 quadricœur 1,3 GHz. GPU Mali-G31 MP 2.1.1 Go de mémoire DDR3L. Il dispose d’une petite quantité de stockage (16 Mo) pour installer un “bootloader”, mais il est conçu pour fonctionner sur une carte microSD. Haut-parleur mono. Connecteur jack 3,5 mm, port USB 2.0 Type-A. Batterie de 4000 mAh. Prix: 80 $, 65 euros pour changer.

L’ODROID-Go Super sera disponible à partir de janvier 2021 en deux finitions différentes, l’un en gris et l’autre avec un boîtier transparent qui dévoilera une partie de l’intérieur de cette console portable.

Si vous recherchez un modèle plus petit et moins cher, vous pouvez trouver l’ODROID-GO Advance pour 59 dollars, environ 48 euros pour changer. Cette console portable a un écran de 3,5 pouces, une résolution de 480 x 320 pixels et dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Les deux consoles utilisent le même processeur, elles peuvent donc exécuter le même logiciel sans problème.