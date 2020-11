Avec l’arrivée des premiers Mac avec Apple M1, une question importante est qu’adviendra-t-il des logiciels qui, comme la suite Office pour Mac, sont un outil de travail utilisé quotidiennement par de nombreux utilisateurs. Et c’est que les promesses de performances des nouvelles puces Apple sont très alléchantes et, si elles sont confirmées, elles seront un succès pour celles de Cupertino, mais cette réalisation serait éclipsée si le prix de la performance était, comme je l’ai déjà relevé il y a quelques mois, le compatibilité.

Concernant Office pour Mac, à la fois la version 2019 avec Office 365, Microsoft rapportait déjà il y a quelques mois, avec Apple Silicon récemment présenté à la WWDC 2020, qu’il travaillait avec Apple pour assurer la compatibilité de sa suite bureautique avec ces nouveaux appareils. Certains travaux qui, comme nous le savons aujourd’hui d’Onmsft, ont quelque peu progressé ces derniers mois. Et est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, ni une chose ni une autre. Pour l’instant, seulement ce à quoi on pouvait s’attendre.

Comme nous vous l’avons déjà dit à propos du lancement de MacOS Big Sur, ce sera le premier système d’exploitation Apple qui devra fonctionner sur les deux ordinateurs avec Apple M1 et Intel x86, deux architectures différentes, ce qui représente un défi technique important. Ce n’est pas la première fois, oui, que MacOS doit faire face à une situation similaire, Cela s’est déjà produit avec le passage de PowerPC à Intel, et à ce moment-là l’expérience était positive. Cependant, un succès passé ne signifie pas nécessairement qu’il se répétera dans le futur.

Pour faciliter cette transition, et comment C’était déjà fait dans le saut de PowerPC à Intel, Apple s’appuie sur Rosetta, dans ce cas Rosetta 2, une fonctionnalité du système d’exploitation qui permet aux logiciels conçus pour MacOS au-dessus d’Intel de fonctionner sur les nouveaux Mac avec Apple M1. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que les développeurs commencent à publier des versions de leurs applications développées spécifiquement pour la nouvelle plateforme. Et c’est ainsi que fonctionnera Office pour Mac, en utilisant Rosetta 2.

Le bon côté est que Microsoft rapporte ont apporté plusieurs modifications à Office pour Mac, afin d’optimiser ses performances (le plus loin possible). Ainsi, tous les acheteurs de Mac avec Apple M1 qui souhaitent utiliser Office pour Mac, doivent s’assurer d’installer la version de novembre 2020 (build 16.43) ou ultérieure, car ses performances seront nettement meilleures que les versions précédentes, non optimisées pour Rosetta 2.

Concernant les versions spécifiquement développées pour Apple M1 des applications Office pour Mac, qui devra attendre, pour le moment il n’y a pas de date pour leur publication. Ce n’est pas un problème urgent, mais cela signifie gâcher complètement les avantages qu’Apple nous a promis avec ses nouveaux systèmes. Ceci, bien sûr, ne dépend pas de ceux de Cupertino, mais de Microsoft, et dans l’intérêt des utilisateurs de ces nouveaux systèmes, nous espérons qu’ils arriveront le plus tôt possible.