Grand Theft Auto V Depuis sa création en 2013, il est toujours resté parmi les meilleures ventes des différentes plateformes de jeux vidéo. C’est parce que c’est un grand jeu, mais aussi à cause de la mise à jour constante que l’équipe de Rock star à votre multijoueur GTA en ligne.

Hier Rock star a livré un teaser qui faisait allusion à une nouvelle région possible sur la carte. Aujourd’hui on sait que c’est officiel, en décembre il arrivera Coup à Cayo Perico, la plus grande mise à jour de GTA ce qui ajoute une nouvelle île, un nouveau coup d’État, où nous devrons infiltrer le complexe du plus célèbre trafiquant de drogue au monde.

“Vous décidez comment entrer à Cayo Perico, l’une des îles privées les plus sûres au monde; comment éviter ou neutraliser les forces de sécurité bien équipées qui s’y trouvent et comment s’échapper avec une série de tests précieux ainsi qu’avec tous les travaux de l’art, de l’or et de l’argent noir que vous pouvez emporter avec vous. Choisissez les moyens. Choisissez la stratégie. Choisissez votre équipe … ou même faites-le sans aucune aide. La seule chose qui compte, c’est que vous retourniez à Los Santos en un seul morceau. ” décrit Rockstar.

Heist to Cayo Perico sera disponible le 15 décembre dans GTA Online. Le titre vedette de Rock star Il s’est déjà vendu à 135 millions d’exemplaires dans le monde.

