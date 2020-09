Les offres ont été nombreuses et tout aussi avantageuses WindTre lancé cet été. Notamment dans le domaine de la téléphonie mobile, l’opérateur s’est toujours efforcé d’assurer aux nouveaux abonnés des promotions avantageuses tant en termes de coûts que de consommation.

La bataille de WindTre contre TIM, contre Vodafone et aussi contre Iliad se poursuit également en septembre. À cet égard, certains nouveaux abonnés auront désormais le droit d’activer le WindTre Go 70 Fire +.

WindTre, l’offre 70 Giga Limited Edition arrive dans certaines villes

Cette batterie rechargeable offre au public un forfait avec des appels illimités vers tous les numéros nationaux, 200 SMS et 70 Giga pour la connexion réseau sous la ligne 4G. Les clients devront payer des frais de renouvellement pour cette initiative 6,99 euros chaque mois. À ajouter une seule fois 10 euros pour les frais d’activation de la carte SIM.

Le Go 70 Fire + de WindTre est configuré comme rechargeable Édition limitée. Du Nord au Sud, seules dans certaines villes, il sera possible de procéder à l’activation. Parmi les principales capitales, nous incluons Bari, Venise et Trieste.

Comme les autres offres commerciales d’été, cette promotion ne peut pas être activée sur le site officiel du manager. Pour vous abonner au WindTre Go 70 Fire +, le portabilité réseau d’un autre opérateur. WindTre accepte les opérations de portabilité des principaux opérateurs tels que TIM et Vodafone. Évidemment, cependant, le but de cette rechargeable est d’être une alternative pour les opérateurs virtuels et est donc adressé avec un vif intérêt aux utilisateurs d’Iliad, ho.mobile, Kena Mobile.