Ne manquez pas ces offres dans les licences Windows et Office, elles risquent de ne pas se répéter.

Écrit par Clara Ferreiro

Comme vous le savez déjà, il existe différents magasins en ligne qui proposent licences originales et légales Windows et Office à environ prix très bas, pouvant économiser une bonne pincée par rapport au prix auquel le fabricant les vend. Et attention, que pour ça Vendredi noir, Ces licences baissent encore plus leurs prix!

Il est plus qu’évident que les licences logicielles légales présentent de nombreux avantages, notamment le fait que vous recevrez toutes les mises à jour de sécurité nécessaires, en plus de des nouvelles qui sortent à la fois au niveau opérationnel comme le reste du logiciel.

Le principal problème est que les prix de ces licences sont très élevés, mais comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe des pages en ligne où vous pouvez acheter ces licences à un bon prix. Comment fonctionnent ces entreprises? Fondamentalement, ils achètent un grand nombre de licences OEM, les réactivent et les revendent. C’est une pratique totalement légal, pour que vous puissiez vous reposer tranquillement.

Ce Black Friday achetez une licence au meilleur prix

Nous allons vous aider à choisir entre les différentes alternatives dont dispose Goodoffer24 pour acheter des licences Windows 10 et Office. Bien que la meilleure option soit l’achat de l’un des packs où les deux licences sont combinées.

Aussi maintenant avec le Vendredi noir Vous bénéficiez d’une réduction pour les personnes de plus de 30% avec le code de réduction “A430”.

Licence Windows 10

Choisissez simplement l’option qui correspond le mieux à vos besoins, que ce soit la version Pro, Familiale ou Entreprise.

Coupon: A430

Licences Office et Office 365

Si vous n’avez besoin que d’une seule licence pour la suite Office, vous pouvez voir ici les différentes options pour les versions 2016 et 2019.

Coupon: A430

Packs Windows 10 + Office

Comme nous l’avons déjà dit, c’est la meilleure option pour vous faire économiser un peu d’argent et particulièrement utile si vous avez également besoin des deux licences.

Coupon: A430

Après avoir acheté une de ces licences, il vous suffira de télécharger le logiciel correspondant et de l’activer. Ne manquez pas ce prix car il en vaut vraiment la peine.

N’oubliez pas d’appliquer le code de réduction de 30% à votre achat «A430»!