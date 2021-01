Purificateurs, vélos, haut-parleurs, cardans et Android TV avec des réductions indéniables.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

AliExpress Plaza continue de nous offrir des prix avantageux sur d’excellents produits. Des gadgets qu’à ces prix, il est plus facile de penser à les acquérir. Aujourd’hui nous allons vous montrer 10 nouvelles offres plus axées sur la maison et pas tellement à la technologie mobile. Améliorez votre vie au meilleur prix grâce à ces offres énormes d’AliExpress Plaza.

L’offre AliExpress que vous attendiez

Purificateur d’air Hisense AE 23R4AF: En ces temps, il est nécessaire et presque obligatoire de maintenir la qualité de l’air dans notre maison à des niveaux optimaux. C’est pourquoi ce purificateur d’air Hisense est idéal pour vous. Est trop silencieux (21 dB), capable de nettoyer l’air d’une pièce jusqu’à 48 m², monte un filtre HEPA qui emprisonne jusqu’à 99,97% des particules en suspension dans l’air et élimine la poussière et les cheveux. Acheter sur AliExpress: Purificateur d’air Hisense AE 23R4AFRiscko, VTT urbain pliable: si vous avez besoin d’un vélo à la fois pour marcher et pour aller à la montagne, c’est l’idéal! Les 26 pouces de ses roues suffiront à gravir cette pente raide qui vous est si difficile. On parle d’un vélo avec amortisseur hydraulique sur les deux essieux et qu’il peut être plié en quelques secondes pour être transporté à la moitié de sa taille. A 21 vitesses, freins à disque et le poids maximum supporté est de 120 kg. Acheter sur AliExpress: Riscko, VTT urbain pliableCombo DJI Ronin SC Pro: stabilisateur de très haute qualité et finitions, spécialement conçu pour gérer les appareils photo SLR et Evil, et fonctionne également pour les smartphones. Cela vaut chaque centime qu’il coûte, car avec ce gadget vos vidéos s’amélioreront considérablement. Son installation est très simple et les finitions impressionnantes. le sien le bras tourne à 360 ° et il est livré avec de nombreux accessoires que vous ne manquerez pas. Acheter sur AliExpress: Combo DJI Ronin SC ProCecotec Conga 1890: l’un des meilleurs aspirateurs robots aujourd’hui et, en plus, «marque Espagne». C’est une machine avec un Puissance d’aspiration de 2700 PA, ainsi les cheveux et la poussière seront piégés la première fois. Sa navigation intelligente vous permettra de profiter pleinement de la batterie et de revenir automatiquement à la base pour continuer à «recharger les batteries». Vous pouvez le gérer depuis votre mobile avec l’application et il a également 3 niveaux de gommage. Acheter sur AliExpress: Cecotec Conga 1890Engel EN1015K, Android TV Box 4K: la Xiaomi Mi Box S a un rival difficile aux mains du spécialiste des récepteurs satellite Engel. Cette Android TV Box d’Engel arrive avec Android TV 9.0 (la dernière version), accompagnée d’un décodeur 4K à 60 ips, 8 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, double connectivité WiFi et Bluetooth 4.2. Il dispose de ports HDMI, Ethernet et de 2 ports USB pour connecter un disque dur externe. Acheter sur AliExpress: Engel EN1015K, Android TV Box 4KBoîte à musique Energy Sistem 5Si vous avez besoin d’un haut-parleur performant et d’une grande durabilité, cette Music Box 5 d’Energy Sistem vous plaira. Il vous propose jusqu’à 20 heures d’autonomie dans une taille assez sobre, et un très beau design. Il dispose d’une connectivité Bluetooth 4.1 et d’un microphone intégré, ce qui vous permet de passer des appels sans avoir à décrocher le téléphone. De plus, vous pouvez également lire un appareil externe via une prise jack 3,5 mm. Acheter sur AliExpress: Boîte à musique Energy Sistem 5Casque de jeu OZONE RAGE X40: avoir un bon son à la fois jouer et écouter de la musique ou regarder un bon film est essentiel. Avec ces écouteurs qui comportent son 7.1 de haute qualité d’ozone vous hallucinerez. Ils ont un design élégant et classique pour le jeu, ils sont très confortable grâce à son bandeau réglable et ses coussinets rembourrés. Ils ont un microphone flexible pour passer des appels ou pour communiquer avec vos collègues joueurs. Branchez-les sur votre PC ou votre PS4 / PS5 pour passer un bon moment. Acheter sur AliExpress: Casque de jeu OZONE RAGE X40Amazfit GTSProfitez de l’une des montres intelligentes les plus vendues et les plus appréciées de l’année dernière et de l’une des meilleures options aujourd’hui à ce prix. Et aujourd’hui, il est également livré avec une réduction de 10 euros grâce au coupon 10 janv.. C’est un appareil avec un écran 1,65 ″ Amoled pour une excellente visibilité extérieure, avec une batterie d’une durée de 14 jours en utilisation intensive (45 jours en veille), résistante à l’eau et à la poussière (IP68 et pression 5 ATM), avec 12 modes sportifs intégré, mesure du sommeil, fréquence cardiaque et GPS. Acheter sur AliExpress: Amazfit GTSOsmo PocketSi vous n’avez pas de caméra vidéo et que vous avez également besoin d’un bon stabilisateur (cardan) pour créer des vidéos spectaculaires, ce gadget résout les deux bulletins au même endroit. Il s’agit d’un Stabilisateur de signature DJI qui est accompagné d’une petite caméra de sport capable d’enregistrer en 4K à 60 ips sans ébouriffer. Dans un très petit espace (12 cm de haut), vous disposez d’un appareil aussi puissant que polyvalent. Acheter sur AliExpress: Osmo PocketClavier mécanique KROM Kernel TKL: si vous avez manqué d’avoir un clavier mécanique haute performance, mais ses prix vous en empêchent, celui de KROM est parfait pour vous. Il a des lumières RVB avec jusqu’à 9 effets configurables différents, comprend la touche Ñ, sans pavé numérique, il intègre 11 touches multimédia, et ne nécessite aucun logiciel supplémentaire pour sa configuration. Acheter sur AliExpress: Clavier mécanique KROM Kernel TKL

Si vous recherchez plus d’offres, n’hésitez pas à vous arrêter sur AliExpress Plaza et profitez de leurs excellents prix.