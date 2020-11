Les mobiles 5G continuent d’arriver moins chers et moins chers dans les catalogues des opérateurs, le Samsung Galaxy A42 5G étant le dernier à être incorporé par Movistar, Vodafone et Orange, désormais disponible avec paiement échelonné et jusqu’à 133 euros d’économies.

Comme chaque opérateur impose des critères différents dans son règlement échelonné, nous avons préparé un comparaison des prix finaux dans des conditions égales qui comprend le paiement en plusieurs fois de chaque modèle, le taux respectif, la TVA et d’autres détails plus spécifiques tels que les commissions que Movistar applique ou les cadeaux supplémentaires pendant tout le séjour d’Orange.

Un guide pour visualiser rapidement quel opérateur est moins cher et leurs différences aux différentes conditions des tarifs Movistar, Vodafone ou Orange. Vous pourrez également voir le prix gratuit divisé en 24 versements, de sorte que vous pouvez facilement comparer avec le prix que vous paieriez avec un opérateur virtuel moins cher.

Prix ​​Samsung Galaxy A42 5G à partir de 216 euros en Orange

Présenté par la caméra quad ou la batterie haute capacité, le Samsung Galaxy A42 est un Android 10 avec un écran de 6,6 pouces de résolution FHD + (399 dpi), un processeur Snapdragon 750 jusqu’à 2,2 GHz, 4 Go de RAM, Stockage de 128 Go interne extensible via microSD, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, 5G jusqu’à 2 Gbps, batterie 5000 mAh avec charge rapide 15 W, chambre principale de 48 + 8 + 5 + 5 mégapixels (f / 1,8, ultra grand angle, macro et profondeur) et une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies (f / 2,2).

Parmi les opérateurs les moins chers, Orange se démarque avec mensualités à partir de 9 euros avec Love Total et Love Without Limit, qui le laissent à un prix minimum de 216 euros, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 8,25 euros avec Go Flexible, Go Up et Go Top; 9,50 euros avec Love Extra; et 9 euros avec Love Lite et Love Original. Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 339 et 252 euros de Vodafone, ou la 398 euros facturés par Movistar en le finançant pendant 24 mois avec l’un de ses tarifs.

Au-delà de la comparaison de prix, si vous souhaitez connaître les détails spécifiques que chaque opérateur applique en acomptes provisionnels, leurs commissions éventuelles et toutes les combinaisons de tarifs disponibles, nous vous laissons avec un résumé spécifique de chaque opérateur:

Avec Movistar, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A42 5G gratuitement sans permanence pour 349 euros en gris, en pouvant le payer en plusieurs fois sans commission pendant six mois à 58,16 euros, bien que si vous choisissez le paiement échelonné dans deux ans, la mensualité du mobile sera de 16 , 60 euros par mois en raison de la commission appliquée.

Dans Vodafone, le Samsung Galaxy A42 5G est disponible à l’achat par tranches en noir avec la possibilité de choisir de le financer en 24 mois à partir de 10,50 euros ou en 36 mois à partir de 7,50 euros par mois, bien que le le prix le moins cher sera lié à la fibre combinée avec des données illimitées. Les conditions complètes avec un séjour de deux ans sont les suivantes:

Dans Orange Nous verrons à quoi correspond le prix le plus bas du Samsung Galaxy A42 5G lorsqu’il est associé au tarif Go Top avec data illimité pour 8,25 euros par mois, plus 19 euros de paiement initial. Avec les tarifs Love, le prix de Love Extra est de 9,50 euros par mois.

Plus d’informations | Movistar | Vodafone | Orange.