Les opérateurs sont en train de terminer la présentation de leurs catalogues mobiles pour Noël prochain, intégrant des modèles tels que Huawei Mate 40 Pro, le haut de gamme le plus complet de 2020, qui arrive à Movistar, Vodafone, Orange et Yoigo avec jusqu’à 209 euros d’économies.

Chaque opérateur imposant des critères différents dans son règlement échelonné, nous avons préparé un comparaison des prix finaux à conditions égales qui comprend le paiement en plusieurs fois de chaque modèle, le taux respectif, la TVA et d’autres détails plus spécifiques tels que les commissions appliquées par Yoigo ou les gigs supplémentaires de cadeau pendant tout le séjour d’Orange.

Un guide pour visualiser rapidement quel opérateur est moins cher et leurs différences avec les différentes conditions des tarifs de Movistar, Vodafone, Orange ou Yoigo. Vous pourrez également voir le prix gratuit divisé en 24 versements, de sorte que vous pouvez facilement comparer avec le prix que vous paieriez avec un opérateur virtuel moins cher.

Le Huawei Mate 40 Pro est un Android 10 sans services Google, avec écran 6,76 pouces Résolution QHD + (456 dpi), processeur Kirin 9000 jusqu’à 3,13 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go stockage interne extensible par cartes, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, 5G jusqu’à 2 Gbit / s, batterie de 4400 mAh avec Charge rapide de 66 W et charge sans fil 50W, résistance à l’eau et à la poussière, NFC, Caméra principale triple 50 + 12 + 20 mégapixels (f / 1,9, zoom 5x et ultra grand angle) et une caméra selfie frontale de 13 mégapixels + capteur 3D TOF.

Combien coûte le Huawei Mate 40 Pro en plusieurs fois?

Parmi les opérateurs avec le Huawei Mate 40 Pro le moins cher, il se démarque Yoigo avec mensualités à partir de 25 euros avec l’Infinity Endless avec fibre, qui le laissent à un prix minimum de 990 euros une fois les commissions et le paiement final ajoutés; Alors que le reste des prix varie en fonction du tarif choisi, soit 1015 euros avec Sinfín Infinita, 1067 euros avec Sinfín 15 et 1143 euros avec Sinfín 3.

Huawei Mate 40 Pro à partir de 990 euros chez Yoigo

Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 1068 et 993 euros d’Orange, le 1.091 et 1.008 euros de Vodafone, ou la 1367 euros facturés par Movistar en le finançant avec l’un de ses tarifs.

Au-delà de la comparaison de prix, si vous souhaitez connaître les détails spécifiques que chaque opérateur applique dans les acomptes provisionnels, leurs commissions éventuelles et toutes les combinaisons de tarifs disponibles, nous vous laissons avec un résumé spécifique de chaque opérateur:

Avec Movistar, Vous pouvez acheter le Huawei Mate 40 Pro gratuitement sans permanence pour 1199 euros en noir, en pouvant le payer en plusieurs fois sans commission pendant six mois à 200 euros, bien que si vous choisissez le paiement échelonné dans deux ans, la mensualité du mobile sera de 56,95 euros par mois en raison de la commission appliquée.

Dans Vodafone, le Huawei Mate 40 Pro sera disponible à l’achat par tranches en argent avec la possibilité de choisir de le financer en 24 mois à partir de 42 euros ou en 36 mois à partir de 28,50 euros par mois, bien que le le prix le moins cher sera lié à la fibre combinée avec des données illimitées. Les conditions complètes sont les suivantes:

Dans Orange Nous verrons comment correspond le prix inférieur du Huawei Mate 40 Pro lorsqu’il est associé au tarif Go Top avec data illimité pour 28,50 euros par mois, plus 309 euros de paiement initial. Avec les tarifs Love, le prix de Love Extra est de 42 euros par mois.

Avec Yoigo, les mensualités du Huawei Mate 40 Pro oscillent entre 25 et 31 euros, mais ce sera le seul opérateur où il est besoin de payer un coût final jusqu’à 329 euros, si après la période de permanence, vous souhaitez conserver le mobile au lieu de le rendre.

