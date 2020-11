Après avoir connu les prix de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, les nouveaux iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max sont également déjà en vente en Espagne, à la fois dans les magasins physiques et en ligne, et via le paiements échelonnés d’opérateurs téléphoniques, avec des remises allant jusqu’à 180 euros.

Comme chaque opérateur impose des critères différents dans son règlement échelonné, nous avons préparé un comparaison des prix finaux dans des conditions égales qui comprend le paiement en plusieurs fois de chaque modèle, les frais pour le taux respectif, la TVA et d’autres détails plus spécifiques tels que les commissions appliquées par Yoigo et Movistar, ou les offres de cadeaux supplémentaires qu’Orange peut appliquer pendant tout le séjour. .

Un guide pour visualiser rapidement quel opérateur est moins cher et leurs différences aux différentes conditions des tarifs Movistar, Vodafone, Orange ou Yoigo. Vous pourrez également voir le prix gratuit divisé en 24 versements, de sorte que vous pouvez facilement comparer avec le prix que vous paieriez avec un opérateur virtuel moins cher.

Pour les comparaisons, nous avons choisi l’option de paiement échelonné sur deux ans, bien que les opérateurs soient assez polyvalents, et ils proposent généralement de payer pour termes entre 6 et 36 mois. Même Vodafone offre désormais également la possibilité de réduire les frais mensuels en échange d’un paiement final, similaire à celui de Yoigo, mais pour la comparaison, nous avons opté pour la modalité sans paiement final.

En quoi le nouvel iPhone 12 est-il différent?

Le nouvel iPhone 12 est disponible en quatre versions, bien que la principale différence fournie par le nom de famille Pro réside dans les caméras supplémentaires, ajoutant le téléobjectif Pour obtenir un zoom optique, le Scanner LiDAR, pour améliorer la reconnaissance de l’environnement et améliorer les portraits en mode nuit; et la Fonction ProRAW, pour pouvoir modifier la couleur, le niveau de détail et la plage dynamique de manière native sur l’iPhone. De plus, le iPhone 12 Pro Max améliore le zoom optique de 2 à 2,5x, le capteur est plus grand pour améliorer les résultats en conditions de faible luminositéet dispose d’une meilleure stabilisation d’image par décalage du capteur optique.

Le reste des caméras que l’on retrouve dans les quatre modèles est un capteur 12 mégapixels principal (f / 1,6) et un autre capteur 12 mégapixels avec ultra grand angle (13 mm, 120 °).

Caméras et taille d’écran, les principales différences entre l’iPhone 12

L’autre grande différence des quatre versions se trouve dans la taille de l’écran: 6,1 pouces (460 dpi) pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, tandis que l’iPhone 12 Mini réduit sa taille à 5,4 pouceset iPhone 12 Pro Max augmente à 6,7 pouces.

En termes de capacité de stockage, tous ont des versions de 128 et 256 Go, tandis que le 64 Go les démarrages sont exclusifs aux iPhone 12 et 12 Mini, et 512 Go maximum sont exclusifs aux modèles 12 Pro et 12 Pro Max. Voici les principales différences entre l’iPhone 12:

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Chambre principale

12 MP, f / 1,6, 1,4 µm

12 MP, f / 2,4, 120 °

12 MP, f / 1,6, 1,4 µm

12 MP, f / 2,4, 120 °

12 MP, f / 1,6, 1,4 µm

12 MP, f / 2,4, 120 °

12 MP, f / 2.0, zoom 2x

LiDAR

Fonction ProRAW

12 MP, f / 1,6, 1,7 µm

12 MP, f / 2,4, 120 °

12 MP, f / 2,2, zoom 2,5x

LiDAR

Fonction ProRAW

écran

5,4 pouces (476 ppp)

625 nits de luminosité typique

6,1 pouces (460 ppp)

625 nits de luminosité typique

6,1 pouces (460 ppp)

Luminosité typique de 800 nits

6,7 pouces (458 ppp)

Luminosité typique de 800 nits

Stockage et prix

64 Go pour 809 euros

128 Go pour 859 euros

256 Go pour 979 euros

64 Go pour 909 euros

128 Go pour 959 euros

256 Go pour 1079 euros

128 Go pour 1159 euros

256 Go pour 1279 euros

512 Go pour 1509 euros

128 Go pour 1259 euros

256 Go pour 1379 euros

512 Go pour 1609 euros

Vie de la batterie

Jusqu’à 15 heures de vidéo

Jusqu’à 10 heures de streaming

Jusqu’à 50 heures de lecture audio

Jusqu’à 17 heures de vidéo

Jusqu’à 11 heures de streaming

Jusqu’à 65 heures de lecture audio

Jusqu’à 17 heures de vidéo

Jusqu’à 11 heures de streaming

Jusqu’à 65 heures de lecture audio

Jusqu’à 20 heures de vidéo

Jusqu’à 12 heures de streaming

Jusqu’à 80 heures de lecture audio

Conception

Cadre en aluminium

Cadre en aluminium

Cadre en acier inoxydable

Cadre en acier inoxydable

Le reste des caractéristiques est partagé par tous les modèles, mettant en évidence la connectivité 5G (sous-6 GHz), enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision et zoom audio, compatibilité avec chargeurs sans fil et accessoires magSafe, Charge rapide de 20 W (chargeur non inclus), une nouvelle vitre avant Bouclier en céramique quatre fois plus résistant aux chutes, le processeur A14 Bionic le plus puissant, l’appareil photo 12 mégapixels avant (f / 2.2), résistance à l’eau IP68et le Face ID désormais habituel.

Prix ​​iPhone 12 Mini 64 Go à partir de 628 euros chez Yoigo

Parmi les opérateurs les moins chers avec iPhone 12 64 Go, il se démarque Yoigo avec mensualités à partir de 15 euros avec les tarifs Double Sinfín et Sinfín Infinita, qui le laissent à un prix minimum de 628 euros lors de l’ajout du paiement final et des commissions, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 705 euros avec Infinite Sinfín, ou 730 euros avec Sinfín 15. Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 733 et 702 euros d’Orange, le 793 et 696 euros de Vodafone, ou la 922 euros facturés par Movistar lors du financement pendant deux ans avec l’un de ses tarifs.

Prix ​​iPhone 12 Mini 128 Go à partir de 744 euros en Vodafone et Orange

Parmi les opérateurs les moins chers avec l’iPhone 12 Mini 128 Go, il se démarque Vodafone avec mensualités à partir de 31 euros avec One illimité Total et One illimité Home, qui le laissent à un prix minimum de 744 euros, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 768 euros avec un illimité One Maxi, et 827 euros avec un illimité One. Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 775 et 745 euros d’Orange, ou la 979 euros facturés par Movistar en le finançant avec l’un de ses taux pendant deux ans.

Prix ​​iPhone 12 Mini 256 Go à partir de 864 euros chez Vodafone

Parmi les opérateurs les moins chers avec l’iPhone 12 Mini 256 Go, il se démarque Vodafone avec mensualités à partir de 36 euros avec One illimité Total et One illimité Home, qui le laissent à un prix minimum de 864 euros, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 888 euros avec One unlimited Maxi, et 947 euros avec One unlimited. Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 823 et 792 euros d’Orange, ou la 1116 euros facturés par Movistar en le finançant avec l’un de ses taux pendant deux ans.

Prix ​​iPhone 12 Pro Max 128 Go à partir de 1116 euros en Orange

Parmi les opérateurs les moins chers avec l’iPhone 12 Pro Max 128 Go, il se démarque Orange avec mensualités à partir de 46,50 euros avec Go Up, Go Top, Love Extra, Love Total et Love sans limites, qui le laissent à un prix minimum de 1116 euros, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 1117 euros avec Go Flexible, 1146 euros avec Love Lite et Love Original, et 1147 euros avec le tarif Essential. Dans le reste des opérateurs, le prix oscille entre 1286 et 1125 euros de Yoigo, les 1259 et 1152 euros de Vodafone, ou la 1435 euros facturés par Movistar en le finançant avec l’un de ses tarifs.

Prix ​​iPhone 12 Pro Max 256 Go à partir de 1225 euros en Orange

Parmi les opérateurs les moins chers avec l’iPhone 12 Pro 256 Go, il se démarque Orange avec mensualités à partir de 51,25 euros avec Go Up, Go Top, Love Extra, Love Total et Love sans limites, qui le laissent à un prix minimum de 1230 euros, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 1225 euros avec Go Flexible, 1260 euros avec Love Lite et Love Original, et 1255 euros avec le tarif Essential. Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 1410 et 1274 euros de Yoigo, le 1379 et 1272 euros de Vodafone, ou la 1572 euros facturés par Movistar en le finançant avec l’un de ses tarifs.

Prix ​​iPhone 12 Pro Max 512 Go à partir de 1440 euros en Orange

Parmi les opérateurs les moins chers avec l’iPhone 12 Pro 512 Go, il se démarque Orange avec mensualités à partir de 60 euros avec Go Up, Go Top, Love Extra, Love Total et Love sans limites, qui le laissent à un prix minimum de 1440 euros, bien que les prix varient en fonction du tarif choisi, soit 1441 euros avec Go Flexible, 1470 euros avec Love Lite et Love Original, et 1471 euros avec le tarif Essential. Dans le reste des opérateurs, le prix varie entre 1616 et 1486 euros de Yoigo, les 1605 et 1488 euros de Vodafone, ou la 1834 euros facturés par Movistar en le finançant avec l’un de ses tarifs.

Comparaison des prix minimaux de l’iPhone 12 avec les opérateurs

Une fois les modalités de paiement échelonnées et les tarifs des opérateurs détaillés, nous clôturons par une brève comparaison résumé où nous incluons le prix minimum de l’iPhone 12 chez chaque opérateur sans inclure le coût du tarifBien que, comme nous l’avons vu, le prix final, qui comprend les frais pour le tarif respectif, peut varier l’opérateur avec lequel vous paierez le moins mensuellement.

Libre

Yoigo

Orange

Vodafone

Movistar

iPhone 12 Mini 64 Go

809 euros

628 euros

722 euros

696 euros

922 euros

iPhone 12 Mini 128 Go

859 euros

Non disponible

745 euros

744 euros

979 euros

IPhone 12 Mini de 256 Go

979 euros

Non disponible

Non disponible

864 euros

1 116 euros

iPhone 12 Pro Max 128 Go

1 259 euros

1 125 euros

1 116 euros

1 152 euros

1 435 euros

iPhone 12 Pro 256 Go

1 379 euros

1 274 euros

1 225 euros

1 272 euros

1 572 euros

iPhone 12 Pro 512 Go

1 609 euros

1 486 euros

1 440 euros

1 488 euros

1 834 euros