Ils commencent les jours avant le Black Friday, et nous avons déjà des offres spectaculaires. Comme toujours, nous venons avec nos bonnes affaires de chasse, la section hebdomadaire où nous recueillons les offres les plus juteuses. Comme c’est une semaine spéciale, nous venons chargés d’offres, plus que d’habitude et divisé selon les catégories de prix.

Des mobiles d’un peu plus de 100 euros au haut de gamme de plus de 1000, il y a pour chaque utilisateur un mobile idéal dans ce Hunting Bargains, alors faites attention aux offres du jour.

Téléphones portables en vente à moins de 199 euros

Xiaomi Redmi Note 9 Pro– L’un des meilleurs mobiles de milieu de gamme de Xiaomi à un prix avantageux. Le Xiaomi Redmi 9 Pro a une charge rapide de 30W, Snapdragon 720G, caméra quad AI et batterie massive de 5000 mAh. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 199 euros, un prix spectaculaire.

OPPO A52: l’OPPO A52, grand milieu de gamme qui se distingue par son magnifique design, est sur Amazon pour seulement 145 euros. Un prix absurde pour un téléphone avec un panneau très bien utilisé, Android 10, quatre caméras et une très bonne batterie.

OPPO A72: frère aîné de l’A52. L’OPPO A72 est un milieu de gamme avec un grand écran Full HD +, un appareil photo principal de 48 mégapixels et une excellente batterie. À partir des presque 300 euros qu’il en a coûté bas à 189 euros, une offre formidable pour un mobile différent et de qualité.

Samsung Galaxy M31 – Smartphone double SIM, écran sAMOLED FHD + 6,4 “, appareil photo 64 MP, 6 Go de RAM, ROM 64 Go extensible, batterie 6000 mAh, Android, version espagnole, couleur noire

Samsung Galaxy M31: le Samsung Galaxy M31 est une excellente proposition de milieu de gamme, avec écran AMOLED et batterie gigantesque de 6000 mAh qui dure trois jours et un appareil photo qui fonctionne très bien pour sa gamme de prix. Vous pouvez l’obtenir pour 199 euros, un prix très bas pour un mobile qui coûte environ 300 euros.

Realme 6: remise importante pour l’un des meilleurs mobiles milieu de gamme. Pour seulement 169 euros, vous pouvez obtenir le Realme 6, une merveille avec un écran perforé, de bons appareils photo et une batterie plus que décente.

Téléphones portables proposés entre 199 et 499 euros

OPPO A91: A91 d’OPPO est l’un des milieu de gamme les plus doux du moment. Pour 229 euros vous obtenez un terminal avec 8 Go de RAM, écran AMOLED de 6,4 pouces, 128 Go de stockage interne et une batterie de 4 000 mAh.

Xiaomi POCO F2 Pro: Probablement l’offre la plus folle de toute la compilation. Le POCO F2 Pro est sur Amazon pour seulement 299,99 euros, contre 500 euros qu’il coûtait initialement. Vous obtenez un haut de gamme à part entière, avec un écran AMOLED, sans encoche ni trous et avec une batterie de 4700mAh. Une offre qui volera sans aucun doute.

Xiaomi Poco F2 Pro 5G – Smartphone 6,67 “(Écran Super AMOLED, 1082 x 2400 pixels, Qualcomm SM 8250 Snapdragon 865, 4700 mAh, Quad Camera, 8 K Vidéo, 6 Go / 128 Go de RAM), Gris [Versión Española]

Samsung Galaxy M51: le Samsung Galaxy M51 est la batterie mobile de 7000 mAh, tout simplement fou. Vous pouvez obtenir ce téléphone spectaculaire avec un écran Full HD + AMOLED, 6 Go de RAM et un Snapdragon 730. Pour le Black Friday, il tombe à 299 euros, un chiffre spectaculaire pour une telle batterie de marche.

Samsung Galaxy S10 Lite: un haut de gamme à un prix moyen. Pour 399 euros, vous pouvez obtenir le S10 Lite, un super mobile avec le Qualcomm Snapdragon 855, pure puissance brute accompagnée d’une très bonne triple caméra.

Realme 7 Pro: Le Realme 7 Pro est un milieu de gamme avec un écran SuperAMOLED et un processeur Qualcomm Snapdragon 720G. Un beau pari qui passe de près de 300 euros à 279 euros.

Téléphones mobiles proposés entre 499 et 899 euros

iPhone SE: Si vous voulez un petit iPhone, mais ne payez pas les 800 euros que vaut l’iPhone 12 mini, vous pouvez vous procurer l’iPhone SE de nouvelle génération. Il est tombé à 469,99 euros sur Amazon, un prix plus que doux pour un mobile avec la puissance de l’iPhone 11 Pro et avec un très bon appareil photo.

iPhone XR: L’iPhone XR a du temps, mais ne coûte que 589 euros sur Amazon. Ce n’est pas trop différent de l’iPhone 11 car il a presque le même panneau IPS. La caméra est excellente, à la hauteur de plusieurs des actuels. En outre, la batterie est haut de gamme.

Samsung Galaxy S20 + – Smartphone 6,7 “AMOLED dynamique (8 Go de RAM, 128 Go de ROM, caméra arrière quad 64MP, Octa-core Exynos 990, batterie 4500mAh, charge ultra rapide), Cosmic Black [Versión española]

Samsung Galaxy S20 +: l’un des meilleurs téléphones portables du marché, le Samsung Galaxy S20 +, qui passe de mille euros à 688,39 euros. Prix ​​avantageux pour un mobile avec l’un des meilleurs écrans et caméras du moment, le tout un super haut de gamme à prix réduit.

Xiaomi Mi 10T Pro: l’un des paris les plus ambitieux du moment, le Xiaomi Mi 10T Pro, est de 609 euros. Offre assez compétitive pour un haut de gamme qui ne manque de rien. Brille à travers le design et les camérasainsi que d’avoir une batterie fantastique.

Téléphones portables en vente à plus de 899 euros

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Il n’y a pas de Samsung mieux que ça. La Note 20 Ultra tombe à 942 euros, moins de 1000 euros pour un haut de gamme qui ne manque de rien. Grand écran, 256 Go de mémoire interne, caméras brutales, etc. Tout un bonbon à un prix pas si élevé.

OPPO Trouver X2 Pro: le meilleur mobile OPPO, le Find X2 Pro, passe de 1.200 euros à 999 euros. C’est un mobile qui vous laisse sans voix, avec 12 Go de RAM, 120 Hz, des caméras brutales et un design très différent du reste de ses rivaux.

iPhone 11 Pro Max: bas de mille euros l’un des meilleurs mobiles du moment. L’iPhone 11 Pro Max n’a pas grand-chose à envier à la nouvelle génération d’iPhone, avec sa triple caméra, sa batterie généreuse et sa dalle spectaculairement calibrée. Il en coûte 999 euros sur près de 1 300 euros, une excellente offre pour un terminal spectaculaire.

Accessoires proposés

Echo Dot 4e génération: Le nouvel Echo d’Amazon tombe à 29,99 euros, un prix spectaculaire pour un appareil avec seulement un mois sur le marché. Le modèle avec une montre ne monte que 10 euros, 39,99 euros.

New Echo Dot (4e génération) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Anthracite

Montre Huawei Fit: l’une des meilleures montres intelligentes du marché en termes de rapport qualité / prix. Faible de 129 euros à seulement 89 euros.

Fire Stick TV: Le nouveau Fire Stick TV d’Amazon tombe à seulement 19,99 euros, un prix spectaculaire pour l’une des meilleures alternatives au Chromecast.

Plus d’offres?

