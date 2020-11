On fait du shopping comme tous les vendredis pour profiter du meilleures affaires Vendredi rouge. Nous répétons l’approche habituelle avec une sélection diversifiée de technologies et d’électronique à prix réduits au meilleur prix auprès de nos détaillants de référence, Amazon et PcComponentes, qui proposent déjà des produits à prix réduit tels que les premières offres du Black Friday.

Vente de smartphones et de montres intelligentes Samsung. Il y en a de tous les niveaux et de tous les prix. Et si vous préférez les téléphones Huawei, vous avez également le choix, du Y6 bon marché au nouveau P40 Pro 5G. Le streamer Fire TV Stick Lite avec commande vocale Alexa est à petit prix, réduit à 19 euros. Et si vous voulez la version pour contenu 4K, le Fire TV Stick Ultra est également réduit à 39 euros. Si vous recherchez des smartphones Xiaomi, le Mi 10T Lite avec support 5G est le meilleur que vous trouverez pour 249 euros. Ordinateurs portables Lenovo avec des remises allant jusqu’à 30%, modèles Yoga, Ideapad ou Legion. Sélection de moniteurs proposés par tous les fournisseurs, tailles et prix à partir de 84 euros. HP Pavilion Gaming 16-A0010NS Intel Core i7-10750H / 16 Go / 512 Go SSD / GTX 1650Ti / 16,1 ″, pour 949 euros. Plus de téléphones à prix réduits viennent de Motorola, en particulier un Moto G8 pour 139 euros. Webcam HD Logitech C270, idéale pour la visioconférence pour 49 euros. Si l’accouchement fait des ravages … voici tout pour vous mettre en forme, des montres aux produits de fitness. Bons rabais sur stockage et mémoire, SSD, microSD, clés USB … AsRock Phantom Gaming D Radeon RX580 OC 8 Go GDDR5, pour 189 euros. Une alternative à la précédente est cette EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming 4 Go GDDR6, pour 149 euros. L’un des meilleurs Chromebooks est le ASUS Flip Z7400FF-E10109 Intel Core i5-10210U / 16 Go / 512 Go SSD / 14 ″ Touch, pour 1 099 euros. Faites confiance aux offres d’accessoires. Un peu de tout à un prix avantageux. Ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-55-7075 Intel Core i7-10750H / 16 Go / 512 Go SSD / GTX 1650 / 15,6 ″, pour 899 euros. JBL T110BT – Casque sans fil pour seulement 18 euros. Sélection de tablettes Samsung et Huawei proposées. Et si vous en cherchez plus, dans ce guide, vous avez les dix meilleures tablettes ou 2 en 1 que vous pouvez acheter. Peu de meilleurs lecteurs de livres au prix de vente de ce Kindle: 64 euros. Microsoft Surface Pro X Microsoft SQ1 / 16 Go / 256 Go SSD / 4G LTE / 13 ″ Touch, pour 1 289 euros. Souris de jeu Logitech G502 Special Edition Mouse 16000DPI, pour 44 euros. 15% de réduction sur les téléviseurs, les barres de son et plus encore. Honor MagicBook 14 AMD Ryzen 5 3500U / 8 Go / 256 Go SSD / 14 ″, pour 579 euros. Caméras de sécurité intérieure et extérieure proposées, avec capteurs à 17 euros et caméras à partir de 69 euros. Si vous achetez un OPPO Reno 4, vous obtenez des écouteurs supplémentaires gratuits et des réductions. SSD Adata Ultimate SU630 480 Go pour seulement 59 euros. Si vous avez besoin de papeterie, ici vous avez tout à choisir.

Remarque: Cette sélection contient quelques liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.