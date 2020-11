Avec l’annulation du Mobile World Congress à Barcelone, certaines des présentations des nouveaux mobiles de cette année seront retardées de quelques semaines. De plus, à quelques exceptions près, l’innovation dans les terminaux de 2020 ne sera pas trop radicale par rapport à l’année dernière. Donc, obtenir un smartphone 2019 est toujours un pari sûr à long terme.

Il faut également garder à l’esprit qu’un autre avantage de l’achat d’un mobile 2019 peut représenter des économies importantes. Preuve en est la campagne d’offres sur les smartphones qu’elle a lancée eBay cette semaine, dans laquelle vous pouvez trouver des modèles comme le iPhone 11 pour 702 euros ou la Samsung Galaxy A40 pour 161 euros. Pour bénéficier de ces remises, le site e-commerce a activé le Coupon PARATUMOVIL10, avec lequel vous obtenez un 10% de réduction supplémentaire dans vos achats, alors n’oubliez pas de l’ajouter avant le paiement.

Samsung Galaxy A40

Grâce à son double emplacement SIM, il est idéal si l’on veut alterner entre les numéros personnels et professionnels. Il intègre une double caméra arrière de 16 MP, plus un ultra grand angle avec 126 degrés de vision. Il a un écran qui avoisine 6 MP. À l’intérieur, il est équipé de 4 Go de RAM, de 64 Go de mémoire interne et d’un processeur Exynos 7904. Sa batterie de 3 100 mAh dure toute la journée. 28% + 10% de réduction, économisez 88 euros.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le plus frappant est sa puissante caméra arrière quad, avec une résolution de 64 MP. De plus, il comprend un objectif macro pour faire des gros plans très rapprochés et un ultra grand angle avec 120 degrés de vision. Enregistre la vidéo en 4K et au ralenti à 960 ips. En face, il dispose d’un appareil photo 20 MP avec mode portrait pour brouiller les arrière-plans. À l’intérieur, le processeur Helio G90T avec système de refroidissement liquide. Sa batterie est de 4500 mAh et il a une charge rapide de 18 watts. Le stockage est de 64 Go et la RAM est de 6 Go. 17% + 10% de réduction, économisez 63 euros.

Apple iPhone 11

Il s’agit de la dernière génération d’iPhone, qui prend le relais du XR. C’est pourquoi il hérite de son écran de 6,1 pouces de Liquid Retina et ajoute une double caméra à l’arrière. Ce modèle peut enregistrer des vidéos 4K, est étanche à deux mètres et offre une charge sans fil. À l’intérieur, il dispose d’un stockage de 64 Go et de la puce U1, l’une des plus rapides aujourd’hui. Il est disponible en rouge. 7% + 10% de réduction, économisez 107 euros.

Samsung Galaxy A70

Il possède l’un des plus grands écrans du marché: pas moins de 6,7 pouces, avec la technologie Super AMOLED, un rapport 20: 9 et une résolution de 2400 x 1080 pixels. Même ainsi, il peut être utilisé d’une seule main. La batterie de 4500 mAh est un autre de ses atouts, puisqu’elle offre une autonomie de deux jours, et a une charge rapide de 25W. Il est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, et dispose d’une prise casque. Il intègre également une triple caméra arrière très compétente. 22% + 10% de réduction, économisez 120 euros.

Xiaomi Mi 9T

En plus de son design saisissant à première vue, il dispose d’un écran de 6,39 pouces avec une résolution FHD +, qui prend en charge le contenu HDR. L’absence d’encoche sur l’écran est également frappante, car la caméra frontale est rétractable et sort comme un périscope lorsqu’elle est activée. La triple caméra arrière, quant à elle, comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et de 124,8 degrés, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels et un zoom optique à deux grossissements. Il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. 16% + 10% de réduction, économisez 91 euros.

Samsung Galaxy A80

Le nouveau membre de la série A de Samsung attire d’abord l’attention sur son écran coulissant, qui permet à sa caméra arrière réversible d’être également utilisée comme objectif avant. Il s’agit d’un triple objectif avec 48 MP dans le principal, 8 MP dans un ultra grand angle et un objectif 3D pour flouter professionnellement les arrière-plans. L’écran a une grande taille de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et dispose d’une batterie de 3700 mAh avec une charge ultra-rapide. À l’intérieur, il contient 8 Go de RAM, plus 128 Go de stockage. 8% + 10% de réduction, économisez 85 euros.

Xiaomi Mi Note 10

Un des fleurons de la marque chinoise. Il se distingue par les 108 mégapixels de résolution offerts par son appareil photo principal, son écran AMOLED de 6,47 pouces – avec beaucoup de détails et des couleurs vives – et l’inclusion d’une batterie de 5260 mAh, qui garantit une autonomie de deux jours sans besoin de recharge. . Il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. 4% + 10% de réduction, économisez 70 euros.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 24/02/2020.