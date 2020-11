Traditionnellement, les vêtements et les appareils électroniques sont les produits les plus vendus pendant le Good End

Cependant, certaines estimations pensent que des achats d’un billet plus élevé peuvent être effectués

Par exemple, des meubles ou certains appareils électroménagers de grande valeur, comme les réfrigérateurs

Du 9 au 20 novembre se tiendra l’édition 2020 du Good End, la plus longue et la plus insolite de l’histoire de la célébration. Mais même avec les jours supplémentaires pour faire des achats, les mesures sanitaires dans les magasins physiques et la plupart des activités en ligne, il y a une chose qui ne changera pas. Selon Kantar, plus de la moitié des Mexicains envisagent déjà d’acheter de l’électronique. Et la catégorie des smartphones sera sûrement la plus populaire.

Xiaomi propose pour la bonne fin: des réductions sur sa gamme Redmi

Cette société devrait non seulement bénéficier de réductions sur ses smartphones, mais également sur d’autres appareils, des scooters à leurs smartwatches. Mais la gamme Redmi sera celle qui attirera le plus l’attention des consommateurs. Plus précisément, la société a promis des réductions allant jusqu’à 700 pesos pour ses variantes 9A, 9C, Note 9S et Note 9 Pro. Mais celle qui sera probablement la plus achetée sera la Note 9 de 128 Go.

Préférez-vous un Motorola? Ce sont les options de l’entreprise

Contrairement à Xiaomi, cette société ne publie toujours pas de promotions spécifiques pour le Good End 2020. Cependant, on s’attend à ce qu’elles soient répertoriées sur sa page officielle d’offres pour le public mexicain. En termes de smartphones, la société a sa famille G et E à vendre dans le pays. Cependant, l’intérêt sera probablement dans ses modèles One line, et plus précisément, le Motorola One Action, avec un prix modéré mais de bonnes spécifications.

Huawei: le rival chinois offre des remises importantes pour le Good End

Cette entreprise dispose d’une page dédiée à ses offres du 9 au 20 novembre. En plus de ses smartphones, la technologie devrait offrir jusqu’à 60% de réduction et 16 mois sans intérêt sur les ordinateurs portables, les montres intelligentes et d’autres produits. Plus précisément, en ce qui concerne ses modèles de smartphones, la technologie espère positionner à la fois les versions régulière et Pro de son P40. Mais il y aura aussi un bon intérêt pour le modèle P30.

Apple iPhone et une saison de vente intéressante

La société de Tim Cook ne semble pas non plus avoir une série de remises spécifiques pour le Good End au Mexique. Cependant, sa nouvelle ligne iPhone 12, qui a fait ses débuts il y a à peine quelques semaines, pourrait attirer l’attention des consommateurs. La version la plus modeste de la collection, la Mini, est susceptible d’être relativement populaire. Mais pour ceux qui recherchent une version plus puissante, l’édition standard sera un peu meilleure.

TCL: Le premier Good End de l’entreprise chinoise au Mexique

Bien que cette technologie ne soit pas une recrue dans l’industrie des smartphones, cela ne fait pas plusieurs semaines qu’elle a atterri dans le pays aux mains de Telcel. Pour le moment, leur équipement n’est disponible que chez ce concessionnaire. Pour cette célébration commerciale, la société a décidé que les protagonistes seraient ses modèles TCL10 L et TCL10 Pro et, lors de l’achat de l’une de ces équipes, elle a décidé de donner aux clients un TCL 10 SE sans frais supplémentaires.

HONNEUR: Une stratégie de prix agressive pour la célébration commerciale

Ce nouveau venu dans l’environnement mondial des smartphones bénéficie de certaines des remises Good End les plus agressives, à la fois pour ses smartphones et ses accessoires. Ses versions 9X et 9X Pro bénéficieront d’une réduction de prix de plus de mille pesos chacune. Les 9A et 8A Pro auront des coûts préférentiels d’une ampleur similaire tout au long de la célébration. De plus, on s’attend à ce qu’ils se trouvent dans des magasins tels que Coppel, Suburbia, Sears et Elektra, entre autres.

Samsung: Offres du leader de l’industrie au Mexique (et peut-être pour le bon bout)

Enfin, on s’attend à ce que cette technologie sud-coréenne ait également des offres pour cette fête commerciale, mais elle ne semble pas avoir partagé de plan spécifique. Cependant, il a une grande variété sur le marché mexicain, de la famille Z, S et Note au M et au flashy Fold. Mais il est fort probable que les versions les plus vendues au cours de ces deux semaines d’offres soient les membres de la famille A, au carrefour idéal du prix et de la qualité.

