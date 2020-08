Ventes de la rentrée scolaire: liens rapides

Vous trouverez toutes les dernières ventes de la rentrée scolaire de 2020 ici, car nous vous proposons toutes les offres restantes chez les meilleurs détaillants. Nous avons vu une vaste gamme d’offres technologiques proposées cette année, car la saison de la rentrée scolaire 2020 est vraiment différente en ce moment. Ces offres sont toujours là, vous avez donc un autre changement pour acheter un ordinateur portable, une tablette, un casque ou tout simplement un excellent logiciel pour commencer à l’école ou à l’université. Nous rassemblons toutes les dernières ventes de la rentrée des classes de vos détaillants préférés, avec Dell, Best Buy et Amazon offrant tous leurs propres remises cet été.

Nous avons commandé toutes ces ventes de retour à l’école par catégorie, afin que vous puissiez passer directement aux articles manquants sur votre liste. Non seulement cela, mais nous avons mis en évidence les offres exceptionnelles qui ramènent les prix à de nouveaux creux ou tout simplement en réduisant une bonne partie des coûts.

Si vous êtes étudiant, vous obtenez également toute une partie des ventes de la rentrée pour vous tout seul. Best Buy et Apple proposent des offres réservées aux étudiants avec vérification de l’école que vous fréquentez, et vous pouvez obtenir des rabais fantastiques. Apple distribue actuellement AirPods gratuits pour les étudiants qui achètent un Mac ou un iPad éligible et vous pouvez prendre le Écouteurs Jabra Elite 65t pour seulement 20 $ avec l’achat de votre Chromebook chez Best Buy.

Découvrez ci-dessous nos meilleures ventes pour la rentrée des classes et assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons à jour en permanence avec toutes les meilleures offres avant la nouvelle année scolaire.

Les meilleures ventes de la rentrée:

Amazon – les meilleures offres du jour sur les appareils Amazon, la technologie et plusAigle américain – BOGO -50% sur les jeans AEPomme – achetez un Mac ou un iPad pour l’université et obtenez des AirPods gratuitsMeilleur achat – rabais étudiants sur les ordinateurs portables, tablettes et écouteursPhoto B&H – offres de retour à l’école Apple sur les AirPods, iPads, MacBooks, etc.Dell – économisez sur les ordinateurs portables, moniteurs et PC de jeu les plus vendus de DelleBay – offres sur les ordinateurs portables, les vêtements, les chaussures et plusPour toujours 21 – économisez jusqu’à 20% sur les achats intégrés de 65 $ ou plusÉcart – économisez jusqu’à 75% sur tout le siteH&M – économiser sur les styles de retour à l’écoleHP – des économies de retour à l’école sur les ordinateurs portables, les moniteurs et les imprimantesJCPenney – jusqu’à 40% de rabais sur les vêtements, les chaussures et les sacs à dosKohl’s – 20% de rabais supplémentaire sur les vêtements et les chaussures pour enfantsLenovo – deals de porte sur les ordinateurs portables, les tablettes, les moniteurs et plusMicrosoft – économisez jusqu’à 400 $ sur les tablettes et les ordinateurs portablesNordstrom – sacs à dos à partir de seulement 22 $Newegg – économies sur les ordinateurs et les accessoiresOld Navy – économisez jusqu’à 60% sur les styles de retour à l’écoleSurstock – économisez sur les essentiels du dortoirRazer – offres de retour à l’école sur les ordinateurs portables et les accessoires informatiquesAgrafes – économisez sur une large gamme de fournitures scolaires pour tous les âgesCible – économisez sur les fournitures scolaires, les sacs à dos, les vêtements et plusWalmart – des offres de retour à l’école sur les fournitures scolaires, les vêtements et plus encore

Choix de soldes pour la rentrée:

Les meilleures ventes de retour à l’école

Moniteur Dell SE2417HGX 24 pouces: 229,99 $ 149,99 $ chez Dell

Économisez 90 $ sur cet écran Dell de 24 pouces grâce aux dernières soldes de la rentrée. C’est une taille idéale pour les travaux scolaires, mais la compatibilité AMD FreeSync sera également utile pour les jeux – et 149 $ est un excellent prix pour un moniteur prêt à travailler et à jouer.

Voir l’offre

AirPods Pro: 249,99 $ 219,99 $ chez Verizon

L’accord record de Verizon avec AirPods Pro est de retour cette semaine, pour seulement 219 $ pour le moment. Agissez vite cependant, car la dernière fois, ils n’étaient en vente que pour une durée limitée, et nous n’avons pas vu de retour à ces prix jusqu’à présent – bien plus d’un mois plus tard.

Voir l’offre

Bose 700 – Blanc arctique | 399 $ 299 $ chez Amazon

Amazon a réduit le prix des écouteurs Glacier White Bose 700 de 100 dollars cette semaine, les ramenant à leur prix le plus bas à ce jour. Avec une suppression active du bruit étonnante et ce puissant son classique de Bose, vous obtenez ici une excellente affaire sur un ensemble de canettes haut de gamme.

Voir l’offre

Ordinateur portable Asus VivoBook 15 15,6 pouces: 599 $ 499,99 $ chez Best Buy

Il y a un énorme SSD de 512 Go caché à l’intérieur de cet Asus VivoBook 15 – une excellente quantité d’espace pour un prix de 499 $. Non seulement cela, mais cet ordinateur super portable et léger contient également un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM et un écran Full HD de 15,6 pouces.

Voir l’offre

Ordinateur portable Dell XPS 13 13,3 pouces: 849,99 $ 679,99 $ chez Dell

Procurez-vous le Dell XPS 13 d’entrée de gamme pour seulement 679,99 $ cette semaine chez Dell. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour le modèle i5, doté du dernier processeur de 10e génération, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage SSD. Vous devrez utiliser le code promo LTXPS13AFF pour voir ces économies à la caisse.

Voir l’offre

Retour aux offres de casque d’école

Écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil: 249,95 $ 199,99 $ chez Best Buy

Les Powerbeats Pro les mieux notés bénéficient d’une réduction de 50 $ lors de la vente de 3 jours de Best Buy. Parfaits pour les entraînements, les écouteurs sans fil résistent à la transpiration et offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie.

Voir l’offre

Casque sans fil à réduction de bruit Beats Solo Pro: 299,99 $ 229,99 $ chez Best Buy

Les Beats Solo Pro les plus vendus sont en vente au prix de 229,99 $ chez Best Buy. Les écouteurs sans fil sont dotés d’une technologie de suppression active du bruit et offrent une autonomie impressionnante de 22 heures.

Voir l’offre

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement 159 $ 134,95 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir une réduction de prix de 20 $ sur les AirPods Apple avec étui de chargement sur Amazon. Les écouteurs véritablement sans fil sont livrés avec un étui de chargement qui offre 20 heures supplémentaires d’autonomie de la batterie et jusqu’à trois heures d’autonomie en conversation sur une seule charge.

Voir l’offre

Offres de retour à l’école sur les montres intelligentes

Fitbit Inspire: 69,95 $ 49,95 $ chez Best Buy

Si vous recherchez un Fitbit super bon marché pour commencer, le Fitbit Inspire offre une expérience simplifiée avec une interface incroyablement simple. Ici aussi, vous obtenez plus que la base des fonctionnalités de suivi des activités et des calories, avec la surveillance du sommeil, les notifications sur smartphone, le tout à moins de 50 $ (son prix le plus bas jamais vu).

Voir l’offre

Apple Watch Series 3 GPS 38 mm: 279 $ 169 $ chez Amazon

Amazon a l’Apple Watch Series 3 en stock et en vente pour seulement 169 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour la montre intelligente de 38 mm qui dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de la technologie GPS et offre jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Garmin Vivoactive 3: 249,99 $ 129,83 $ chez Amazon

Vous pouvez également économiser 120 $ sur le Garmin Vivoactive 3, offrant toutes les dernières fonctionnalités de suivi de la condition physique, y compris VO2 max, ainsi que la compatibilité Garmin Pay et Garmin Connect.

Voir l’offre

Montre Samsung Galaxy, 46 mm: 279,99 $ 239,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 40 $ sur la Samsung Galaxy Watch cette semaine chez Best Buy. Il s’agit de la montre intelligente Samsung d’origine, mais c’est toujours un modèle puissant et bloqué autour d’un prix de 259 $ jusqu’à il y a quelques mois.

Voir l’offre

Garmin Venu: 349,99 $ 299,99 $ chez Amazon

Le Garmin Venu combine une multitude de fonctionnalités de smartwatch avec un suivi de la condition physique très sophistiqué. Un écran AMOLED maintient toutes vos notifications, le suivi des exercices, les commandes de musique et les applications GPS brillantes, et de plus, vous pouvez économiser 50 $ sur Amazon.

Voir l’offre

Offres pour la rentrée des classes

Chromebook Asus 11,6 pouces: 189 $ chez Best Buy

Les ordinateurs portables bon marché de moins de 200 $ offriront généralement une expérience Chrome OS épurée mais rationalisée. Ce modèle Asus ne comprend que 16 Go de stockage, mais comme vous utilisez un système d’exploitation basé sur un navigateur, vous n’aurez pas à vous soucier du stockage des mises à jour. De plus, vous pouvez toujours étendre cet espace à l’aide d’une carte microSD.

Voir l’offre

Ordinateur portable HP 14 pouces: 399 $ 359 $ chez Amazon

Vous passez à un processeur AMD Athlon ici, mais il y a encore assez de puissance pour parcourir tous les jours un travail plus léger. Ce cerveau est accompagné de 4 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go.

Voir l’offre

Ordinateur portable Asus VivoBook 15 15,6 pouces: 599 $ 499,99 $ chez Best Buy

Il y a un énorme SSD de 512 Go caché à l’intérieur de cet Asus VivoBook 15 – une excellente quantité d’espace pour un prix de 499 $. Non seulement cela, mais cet ordinateur super portable et léger contient également un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM et un écran Full HD de 15,6 pouces.

Voir l’offre

Apple MacBook Air + AirPods gratuits: à partir de 899 $ chez Apple

899 $ est déjà un prix de départ fantastique pour une offre MacBook, et avec quelques AirPod gratuits, c’est le moment idéal pour acheter un Air en ce moment. Avec un écran 13 pouces, un SSD de 256 Go, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i3 de 10e génération sur les spécifications de base, ces MacBook sont un achat fantastique.

Voir l’offre

Nouveau Dell XPS 15: 1 599 $ 1349,99 $ chez Dell

Économisez 250 $ sur le tout nouveau Dell XPS 15 ce week-end, en utilisant le code promotionnel SAUVEGARDER10 pour les économies supplémentaires. Ce modèle est équipé d’un processeur i7 de 10e génération, de 256 Go de stockage SSD, de 8 Go de RAM et de graphiques Nvidia GeForce 1650. De plus, il y a un panneau d’affichage FHD + ici.

Voir l’offre

Offres pour la rentrée des classes sur les tablettes

Apple iPad Air + AirPods gratuits: à partir de 479 $ chez Apple

L’Apple iPad Air est parfait pour les personnes à la recherche de l’iPad le plus fin, le plus léger et le plus élégant que vous puissiez acheter en ce moment. Commençant à 64 Go de stockage mais disponibles en 256 Go également, ces Airs disposent d’un écran LED de 10,5 pouces et du dernier processeur A12 Bionic d’Apple. De plus, avec les ventes de retour à l’école d’Apple, vous achetez une paire gratuite d’AirPod en même temps.

Voir l’offre

Surface Pro 7 | i5, 8 Go de RAM, 128 Go | Type Cover noir: 1 059 $ 799 $ chez Microsoft

Avec un coup de pouce pour votre processeur et 8 Go de RAM, c’est l’offre Surface Pro qui plaira à la plupart des acheteurs qui ont besoin d’un peu plus de jus de leur tablette convertible. Vous économisez jusqu’à 260 $ chez Microsoft cette semaine, dans un retour au prix le plus bas que nous ayons vu pour cette configuration.

Voir l’offre

IPad Pro 12,9 pouces Wifi + Cellulaire 2018 – 64 Go | 1 149 $ 799 $ chez B&H Photo

Achetez l’iPad Pro 12,9 pouces de 64 Go pour seulement 799 $ en soldes de rentrée B&H Photo. De plus, il s’agit d’un modèle cellulaire, donc si vous souscrivez un plan de données séparé, vous n’aurez pas besoin de compter sur le WiFi si vous êtes également en déplacement.

Voir l’offre

Apple iPad Pro 12,9 pouces: 1 299 $ 929 $ chez B&H Photo

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l’iPad Pro 2018 en vente au prix de 929 $. C’est une réduction de 370 $ pour la tablette de 12,9 pouces qui dispose de 256 Go de stockage et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Voir l’offre

IPad Pro 12,9 pouces WiFi + Cellulaire 2018 – 256 Go | Clavier magique | 1 648 $ 1278 $ chez B&H Photo

Procurez-vous un iPad Pro 2018 avec un clavier magique inclus pour 1278 $ cette semaine chez B&H Photo. Il y a 256 Go de stockage ici – beaucoup d’espace pour tous vos travaux scolaires avec suffisamment d’espace pour les jeux et le streaming.

Voir l’offre

Offres de retour à l’école

Moniteur IPS BenQ 27 pouces: 297,19 $ 169 $ chez Amazon

Obtenez le moniteur BenQ 27 pouces le plus vendu en vente pour 169 $ sur Amazon. Le moniteur dispose d’un écran large IPS Full HD et d’un cadre ultra-mince pour des configurations multi-panneaux transparentes – parfait si vous magasinez pour la rentrée des classes pour un moniteur pour vos devoirs et vos jeux.

Voir l’offre

Offres d’imprimantes pour la rentrée scolaire

Imprimante à jet d’encre sans fil tout-en-un Canon PIXMA TR4520: 69,99 $ 59,99 $ chez Best Buy

Économisez 10 $ sur l’imprimante Canon PIXMA déjà bon marché chez Best Buy cette semaine. Avec Apple AirPrint et jusqu’à 8,8 impressions par minute, vous choisissez une excellente imprimante tous les jours capable de répondre à tous vos besoins d’enseignement à la maison.

Voir l’offre

Imprimante à jet d’encre sans fil tout-en-un HP OfficeJet Pro 8025: 169,89 $ 129,89 $ chez Office Depot

Économisez 40 $ sur le HP OfficeJet Pro chez Office Depot pour la rentrée scolaire. Non seulement vous choisissez une imprimante tout-en-un rapide avec la compatibilité Alexa, Apple AirPrint et Google Assistant à un prix avantageux, mais l’encre et le toner sont actuellement livrés gratuitement.

Voir l’offre

Offres de logiciels de retour à l’école

IPVanish VPN + stockage cloud SugarSync | 1 an | 143,88 $ 49,99 $ par mois | 65% de réduction

Non seulement nous classe IPVanish parmi les meilleurs fournisseurs de VPN dans l’ensemble, mais le fait que vous obtenez des connexions simultanées illimitées sur un appareil pour l’équivalent d’environ 4 $ par mois en fait un rapport qualité-prix incroyable. En outre, il proposera également une année entière de service de stockage cloud SugarSync. L’offre prend fin le 31 août

Voir l’offre

Bitdefender Antivirus Plus 2020 | 1 an | 59,99 $ 23,99 $ | 60% de réduction

Non seulement c’est l’une des offres antivirus les moins chères, mais elle provient du meilleur fournisseur au monde. Bitdefender Antivirus Plus est livré avec le bonus supplémentaire d’un VPN et Safepay, ainsi que d’une protection multicouche contre les ransomwares. Cela suit en permanence tous les logiciels malveillants et enregistre le modèle de cybermenace pour vous garder en sécurité en ligne.

Voir l’offre

Offres de retour à l’école

Amazon | Bureaux pour enfants les plus vendus à partir de 65,99 $

Découvrez les bureaux pour enfants les plus vendus d’Amazon, qui incluent une gamme de prix commençant à seulement 65,99 $. La large sélection de bureaux d’Amazon offre des fonctionnalités telles que le réglage de la hauteur, le rangement des tiroirs et les chaises incluses.

Voir l’offre

Wayfair | Économisez jusqu’à 100 $ sur les bureaux pour enfants

Wayfair offre jusqu’à 100 $ d’économies sur des centaines de bureaux pour enfants. Vous pouvez filtrer les bureaux par couleur, âge, prix et caractéristiques spéciales telles que les ensembles, le plateau de clavier, l’assemblage, etc.

Voir l’offre

Offres de masques pour la rentrée des classes

Amazon | Économisez sur une variété de masques faciaux

Vous pouvez trouver des centaines de masques faciaux sur Amazon qui viennent dans différentes tailles et tissus tels que les jetables, les mailles et le coton. Vous trouverez également plusieurs commandes groupées parmi lesquelles choisir afin que vous puissiez vous approvisionner pour la nouvelle année.

Voir l’offre

Retour aux offres de vêtements scolaires

Offres de trottinettes électriques de retour à l’école

Scooter électrique Razor Power Core 90: 117 $ 97 $ chez Walmart

Voyagez à l’école avec style avec le scooter Razor Power Core 90 actuellement au prix de 97 $ chez Walmart. Le scooter électrique offre 80 minutes de temps de trajet continu et est disponible en rose fluo ou vert.

Voir l’offre

Scooter électrique Razor E300: 269,99 $ 249 $ chez Amazon

Obtenez le scooter Razor E300 le mieux noté en vente pour 249 $ sur Amazon. Le scooter électrique offre jusqu’à 40 minutes d’utilisation continue et dispose de 250 watts de puissance et peut produire des vitesses allant jusqu’à 15 mph.

Voir l’offre

