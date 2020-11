Les nouvelles consoles sont prêtes pour les nouveaux 4K et 120fps, et la liste des jeux pouvant être joués à cette résolution ne s’allonge plus. Le dernier arrivé, Rainbow Six Siege, atteindra 120 ips avec la mise à jour du 1er décembre, mais tous les téléviseurs ne sont pas compatibles avec cette résolution, nous avons donc sélectionné cinq modèles d’offres sur les téléviseurs intelligents. pour profiter de cette fonctionnalité des nouvelles consoles qui sont en vente pendant le Black Friday.

5 téléviseurs intelligents pour profiter de la PS5 et de la Xbox Series X

Téléviseur Samsung Q80 / Q90 QLED

C’est peut-être l’un des modèles les plus puissants avec prise en charge HDMI 2.1 et 120 Hz. Avec ce modèle vous pourrez jouer en 4K dans ses 55 “, bien qu’il existe aussi des modèles moins chers et qui sans aucun doute grâce à son HDR raviront vos jeux les plus pointus.

Téléviseur Sony X900H 4K HDR

C’est l’un des modèles Sony Smart TV parfaits pour accompagner la PS5. En plus d’être un téléviseur parfait pour profiter du contenu en 4K, il répond également àsur toutes les spécifications pour jouer à 120 fps grâce à son support HDMI 2.1 et 120hz.

Téléviseur OLED LG CX

Un appareil haut de gamme dans les téléviseurs intelligents avec panneau OLED, prise en charge de 4K, HDR et 120Hz, le meilleur des meilleurs. Le CX de LG est l’un des Des téléviseurs plus intéressants si ce que vous recherchez est un OLED pour vos jeux.

LG Nano 90

Si vous ne voulez pas faire le saut vers l’OLED, LG propose également des LED avec la technologie NanoCell qui répondent à toutes les exigences pour tirer le meilleur parti des nouvelles consoles, avec HDR, Air Play 2 et le plus important: deux HDMI avec prise en charge de la version 2.1, qui vous permet de connecter les deux consoles en même temps et d’en tirer le meilleur parti.

Hisense H55U8B 55

Ni LED ni OLED. Le Hinsense fait partie de cette liste car, en plus d’être prêt pour la nouvelle génération et à un prix très compétitif, il propose sa propre technologie ULED, Full HDR (HDR 10+, HDR 10, HLG), Dolby Atmos et Vsync avec support. 120Hz.