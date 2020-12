Grâce à ces offres AliExpress, vous pouvez obtenir une réduction certains des gadgets que Xiaomi a conçus pour votre téléviseur. Aussi votre Smart TV de 43 pouces, avec résolution 4K.

Ces appareils Xiaomi vous permettront d’ouvrir un nouveau monde de possibilités dans votre salon. Vous aurez à portée de main le meilleur contenu avec les meilleures applications de séries et films en streaming.

Xiaomi Mi TV StickSi votre téléviseur n’a pas de Smart TV ou est obsolète, tout un monde de possibilités s’ouvrira devant vous. Il est livré avec Android TV 9.0, vous pouvez profiter d’applications comme Netflix, HBO, Disney + ou Spotify, parmi beaucoup d’autres. Il a également une télécommande et Assistant Google, qui répondra à toutes vos questions et demandes. Vous pouvez acheter ce Mi TV Stick pour seulement 28 euros. Xiaomi Mi TV Stick | Voir le prix

Xiaomi Mi TV Box S: Cela peut être l’outil parfait pour donner à votre téléviseur l’intelligence dont il a besoin. Compatible avec Contenu 4K, est livré avec l’Assistant Google pour que vous n’ayez même pas à toucher la télécommande. Connectez-le à votre téléviseur et profitez Netflix, Youtube, HBO, Disney + et de nombreuses autres applications. Il est à vous pour 45 euros. Xiaomi Mi TV Box S | Voir le prix

Xiaomi Mi TV 4S 43 ″: Le téléviseur de Xiaomi a à peine des cadres, seulement un énorme écran de 43 pouces et une résolution 4K. Il est livré avec un système audio Dolby, WiFi bi-bande et Bluetooth 4.2. A aussi Android TV, qui vous permettra de télécharger les meilleures applications, comme Netflix, HBO et Disney +. Vous pouvez le prendre par 319 euros. Xiaomi Mi TV 4S 43 ″ | Voir le prix

Savoir plus: Ce Xiaomi Mi 10T a une réduction de 150 € que vous ne voudrez pas manquer OffresMeilleurs mobiles pas chers

Meilleurs téléphones de qualité-prix

Jeux Android gratuits

Entrez Explica.co pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur Explica.coLe HomePod Mini en vaut-il la peine? Opinion après avoir dépensé 100 euros dessus Pourquoi 6 ans après le Samsung Galaxy S6 Edge, les écrans incurvés n’ont plus de sens sur votre smartphone Lequel choisir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Poco X3 NFC (Comparaison) 5 choses que vous devez regarder à l’écran lors du choix d’un mobile LG WING, un virage vers la téléphonie pour donner des ailes aux créateurs de contenu Wearables: des alliés en termes de sécurité et Santé OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec la 5G et le Snapdragon 690 Ce sont les marques qui suivront le train des mobiles pliables en 2021

L’entrée proposée par Xiaomi: le téléviseur du futur abaissé a été publié pour la première fois sur Explica.co.